صحة

5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:00
يُعد انتفاخ القولون من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا، إذ يعاني معظم الناس منه في مرحلة ما من حياتهم نتيجة الغازات أو الإمساك أو احتباس السوائل، بحسب الممرضة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي برين ديسانتيس.
وتشير ديسانتيس إلى أن تحديد السبب بدقة ضروري لتجنب الانتفاخ المزمن، إلا أن هناك أساليب منزلية فعالة يمكن أن تساعد في التخفيف السريع من الأعراض:

زيت النعناع: يعد من العلاجات الفعالة خصوصًا لمرضى القولون العصبي، ويمكن تناوله على شكل شاي أو كبسولات تصل مباشرة إلى الأمعاء.

المشي والنشاط البدني: يساعدان على تحريك الأمعاء وطرد الغازات.

تدليك البطن: يساهم في تحريك الغازات العالقة، ويُنصح بتدليك البطن بحركة دائرية تبدأ من الجانب الأيمن.

الصيام الليلي: الامتناع عن الأكل بعد العشاء والاكتفاء بالماء حتى الصباح يقلل من نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

العناية الذاتية: النوم الكافي وتقنيات الاسترخاء كالتأمل أو اليوغا تخفف التوتر الذي يفاقم اضطرابات الجهاز الهضمي.
