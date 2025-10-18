Advertisement

صحة

بعد انتشاره في احدى الدول العربية.. ماذا تعرف عن داء الدفتيريا؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1430887-638963673929001141.webp
Doc-P-1430887-638963673929001141.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر مساء الجمعة، تسجيل حالتي وفاة من بين 5 حالات مؤكدة بداء الدفتيريا (الخُناق)، بولاية سكيكدة شرقي البلاد.
Advertisement

وكشفت الوزارة في بيان أن حالتي الولاية تخص رجلا من جنسية أجنبية يبلغ من العمر 25 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما كانت غير ملقحة ضد هذا الداء.

وذكرت الوزارة أنه جرى فور تسجيل هذه الحالات، وتشكيل خلية أزمة على مستوى مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، بهدف متابعة تطور الوضعية الوبائية عن كثب، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاستشفائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما أوضحت أن المصالح الصحية المختصة باشرت تحقيقات وبائية دقيقة حول الحالات المسجلة، شملت الأشخاص المحتكين بالحالات، حيث تمّ إخضاعهم للعلاج الوقائي، إضافة إلى تلقيحهم ضد داء الدفتيريا، وذلك لمنع انتشار العدوى وتفادي ظهور حالات جديدة.

وأضافت أنه تم تلقيح 514 شخصا خلال الـ48 ساعة الماضية، في إطار حملة تلقيح استباقية، مؤكدة أن الوضعية الوبائية مستقرة، وأن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل دقيق ويومي من خلال تعزيز أنشطة المراقبة الوبائية على مستوى جميع الهياكل الصحية بالمنطقة.

ما هي الدفتيريا؟
والدفتيريا هي عدوى تسببها بكتيريا الخُنَّاق الوتدية، وعادةً ما تبدأ علامات الدفتيريا وأعراضها بعد يومين إلى خمسة أيام من التعرّض للبكتيريا المسببة لها وتتراوح حدتهما بين خفيفة ووخيمة.

وغالباً ما تظهر الأعراض تدريجياً وتبدأ بالتهاب في الحلق وحمى. وفي الحالات الوخيمة، تُنتج هذه البكتيريا سُمّاً (ذِيفاناً) يُحدث لَطْخة سميكة رمادية أو بيضاء اللون في مؤخرة الحلق.

ويمكن لهذه اللطخة أن تسدّ مجرى الهواء فيصعب التنفس أو البلع، كما يمكن أن تسبب سُعالاً نُباحياً. وقد يتورّم العُنق لأسباب منها تضخّم العقد اللمفية.

ويسهل انتشار الدفتيريا بين الأشخاص بالملامسة المباشرة أو استنشاق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب كالناجم عن السُّعال أو العطس. كما يمكن أن تنتشر العدوى بملامسة الملابس أو الأشياء الملوثة بالبكتيريا.
ويعتمد التشخيص السريري للدفتيريا عادةً على وجود غشاء مائل إلى اللون الرمادي يغطي الحلق. ومع أنه يوصى بتحرّي الحالات المشتبه فيها مختبرياً لتأكيد وقوع الإصابة، إلا أنه ينبغي البدء فوراً في علاجها.

وتعالَج عدوى الدفتيريا بإعطاء المريض مضاداً لذيفان الدفتيريا عن طريق الوريد أو بحُقنة عضلية. ويُعطى أيضاً مضادات حيوية للقضاء على البكتيريا وإنتاجها للذيفان ومنع سريان العدوى إلى الغير.
مواضيع ذات صلة
بعد تسجيل أول إصابة بشرية في أميركا.. ماذا نعرف عن داء الدودة الحلزونية؟
lebanon 24
18/10/2025 13:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: واحدة عربية.. هذه أكثر الدول استهلاكاً للنفط
lebanon 24
18/10/2025 13:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة المشاركة في خطة ما بعد حرب غزة
lebanon 24
18/10/2025 13:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مالطا: نؤيد نهج السلطة الفلسطينية الخاص بدولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد
lebanon 24
18/10/2025 13:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

مديرية الصحة

وزارة الصحة

مديرية ال

الرمادي

الجزائر

الملا

المري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:57 | 2025-10-18
01:00 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-17
16:00 | 2025-10-17
14:00 | 2025-10-17
10:39 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24