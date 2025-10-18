بعد انتشاره في احدى الدول العربية.. ماذا تعرف عن داء الدفتيريا؟

Advertisement

أعلنت في مساء الجمعة، تسجيل حالتي وفاة من بين 5 حالات مؤكدة بداء الدفتيريا (الخُناق)، بولاية سكيكدة شرقي البلاد.وكشفت الوزارة في بيان أن حالتي الولاية تخص رجلا من جنسية أجنبية يبلغ من العمر 25 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما كانت غير ملقحة ضد هذا الداء.وذكرت الوزارة أنه جرى فور تسجيل هذه الحالات، وتشكيل خلية أزمة على مستوى والسكان لولاية سكيكدة، بهدف متابعة تطور الوضعية الوبائية عن كثب، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاستشفائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية.كما أوضحت أن المصالح الصحية المختصة باشرت تحقيقات وبائية دقيقة حول الحالات المسجلة، شملت الأشخاص المحتكين بالحالات، حيث تمّ إخضاعهم للعلاج الوقائي، إضافة إلى تلقيحهم ضد داء الدفتيريا، وذلك لمنع انتشار العدوى وتفادي ظهور حالات جديدة.وأضافت أنه تم تلقيح 514 شخصا خلال الـ48 ساعة الماضية، في إطار حملة تلقيح استباقية، مؤكدة أن الوضعية الوبائية مستقرة، وأن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل دقيق ويومي من خلال تعزيز أنشطة المراقبة الوبائية على مستوى جميع الهياكل الصحية بالمنطقة.ما هي الدفتيريا؟والدفتيريا هي عدوى تسببها بكتيريا الخُنَّاق الوتدية، وعادةً ما تبدأ علامات الدفتيريا وأعراضها بعد يومين إلى خمسة أيام من التعرّض للبكتيريا المسببة لها وتتراوح حدتهما بين خفيفة ووخيمة.وغالباً ما تظهر الأعراض تدريجياً وتبدأ بالتهاب في الحلق وحمى. وفي الحالات الوخيمة، تُنتج هذه البكتيريا سُمّاً (ذِيفاناً) يُحدث لَطْخة سميكة رمادية أو بيضاء اللون في مؤخرة الحلق.ويمكن لهذه اللطخة أن تسدّ مجرى الهواء فيصعب التنفس أو البلع، كما يمكن أن تسبب سُعالاً نُباحياً. وقد يتورّم العُنق لأسباب منها تضخّم العقد اللمفية.ويسهل انتشار الدفتيريا بين الأشخاص بالملامسة المباشرة أو استنشاق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب كالناجم عن السُّعال أو العطس. كما يمكن أن تنتشر العدوى بملامسة الملابس أو الأشياء الملوثة بالبكتيريا.ويعتمد التشخيص السريري للدفتيريا عادةً على وجود غشاء مائل إلى اللون يغطي الحلق. ومع أنه يوصى بتحرّي الحالات المشتبه فيها مختبرياً لتأكيد وقوع الإصابة، إلا أنه ينبغي البدء فوراً في علاجها.وتعالَج عدوى الدفتيريا بإعطاء المريض مضاداً لذيفان الدفتيريا عن طريق الوريد أو بحُقنة عضلية. ويُعطى أيضاً مضادات حيوية للقضاء على البكتيريا وإنتاجها للذيفان ومنع سريان العدوى إلى الغير.