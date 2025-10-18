سر صحي وراء الهوس بشوكولا دبي.. ما هو؟

أظهرت الأبحاث أن الفستق يعد خيارا غذائيا فريدا يجمع بين المذاق الشهي والفوائد الصحية العديدة، وخاصة لصحة الأمعاء والمناعة.

وتتصدر شوكولاتة دبي الفاخرة المحشوة بالفستق قائمة الوجبات الخفيفة الأكثر رواجا، حتى وصل الطلب على الفستق إلى مستويات قياسية نتيجة الإقبال الكبير على هذه الحلويات اللذيذة. Advertisement

وتشير دراسة أميركية حديثة نشرتها مجلة Current Developments in Nutrition إلى أن تناول الفستق مساء قد يعيد تشكيل الميكروبيوم المعوي، أي النظام البيئي للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، خصوصا لدى البالغين الذين يعانون من مقدمات . كما أظهرت دراسة أخرى في عام 2023 أن الفستق يزيد من عدد البكتيريا المفيدة أكثر من المكسرات الأخرى.

وأوضحت خبيرة التغذية أماتي:"الفستق مليء بالألياف والبولي فينولات، التي تزدهر عليها ميكروبات الأمعاء الجيدة، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات."



وأكد اختصاصي التغذية روب هوبسون أن الألياف والدهون الصحية والبروتينات في الفستق تساعد على تخميرها في القولون لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل البوتيرات والبروبيونات، التي تدعم بطانة الأمعاء وتقوي المناعة. كما أن البوليفينول والتوكوفيرول واللوتين في الفستق يعززون نشاط الميكروبيوم ويحافظون على توازن الأمعاء.

وأضاف هوبسون:"استبدال وجبة خفيفة عالية السكر والملح بحفنة من الفستق طريقة بسيطة ولذيذة لدعم صحة أمعائك دون أي مواد مضافة ضارة". (روسيا اليوم)