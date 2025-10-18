Advertisement

صحة

مسكن ألم شائع يظهر فعالية في خفض خطر هذا النوع من السرطان

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1431058-638964039329139445.jpg
Doc-P-1431058-638964039329139445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة طبية حديثة أن الاستخدام المنتظم لدواء الإيبوبروفين المسكن للألم قد يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، وهو أكثر أنواع سرطانات الرحم شيوعا.
 
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن 30 قرصا أو أكثر من الإيبوبروفين شهريا، انخفض لديهن خطر الإصابة بالمرض بنسبة 25% مقارنة بمن تناولن أقل من 4 أقراص شهريا.
Advertisement
 
ويؤكد الخبراء أنه من المبكر جدا التوصية بتناول الإيبوبروفين للوقاية من السرطان، وأن الطرق التقليدية المتمثلة في الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، تظل أركان الوقاية الأساسية. لكن هذه الأبحاث تفتح الباب أمام إمكانية تطوير استراتيجيات وقائية جديدة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مستفيدة من أدوية مألوفة ورخيصة قد تخفي في داخلها فوائد غير متوقعة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تحذّر من مسكن ألم شائع... هذا ما يفعله!
lebanon 24
18/10/2025 20:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شهير واستخدامه سهل... تحذير من مسكن ألم شائع جداً
lebanon 24
18/10/2025 20:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
lebanon 24
18/10/2025 20:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
lebanon 24
18/10/2025 20:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

بالمر

تيجي

كاني

ساسي

مارس

إيبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2025-10-18
07:40 | 2025-10-18
03:57 | 2025-10-18
03:00 | 2025-10-18
01:00 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24