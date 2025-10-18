24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مسكن ألم شائع يظهر فعالية في خفض خطر هذا النوع من السرطان
Lebanon 24
18-10-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة طبية حديثة أن الاستخدام المنتظم لدواء الإيبوبروفين المسكن للألم قد يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، وهو أكثر أنواع سرطانات الرحم شيوعا.
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن 30 قرصا أو أكثر من الإيبوبروفين شهريا، انخفض لديهن خطر الإصابة بالمرض بنسبة 25% مقارنة بمن تناولن أقل من 4 أقراص شهريا.
Advertisement
ويؤكد الخبراء أنه من المبكر جدا التوصية بتناول الإيبوبروفين للوقاية من السرطان، وأن الطرق التقليدية المتمثلة في الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، تظل أركان الوقاية الأساسية. لكن هذه الأبحاث تفتح الباب أمام إمكانية تطوير استراتيجيات وقائية جديدة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مستفيدة من أدوية مألوفة ورخيصة قد تخفي في داخلها فوائد غير متوقعة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تحذّر من مسكن ألم شائع... هذا ما يفعله!
Lebanon 24
دراسة جديدة تحذّر من مسكن ألم شائع... هذا ما يفعله!
18/10/2025 20:58:55
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شهير واستخدامه سهل... تحذير من مسكن ألم شائع جداً
Lebanon 24
شهير واستخدامه سهل... تحذير من مسكن ألم شائع جداً
18/10/2025 20:58:55
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
18/10/2025 20:58:55
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
18/10/2025 20:58:55
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
روسيا
بالمر
تيجي
كاني
ساسي
مارس
إيبو
تابع
قد يعجبك أيضاً
السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟
Lebanon 24
السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟
12:30 | 2025-10-18
18/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سر صحي وراء الهوس بشوكولا دبي.. ما هو؟
Lebanon 24
سر صحي وراء الهوس بشوكولا دبي.. ما هو؟
07:40 | 2025-10-18
18/10/2025 07:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف سر العلاقة المتناقضة بين السرطان ومرض الزهايمر.. هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
اكتشاف سر العلاقة المتناقضة بين السرطان ومرض الزهايمر.. هذا ما كشفه العلماء
03:57 | 2025-10-18
18/10/2025 03:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشاره في احدى الدول العربية.. ماذا تعرف عن داء الدفتيريا؟
Lebanon 24
بعد انتشاره في احدى الدول العربية.. ماذا تعرف عن داء الدفتيريا؟
03:00 | 2025-10-18
18/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي
Lebanon 24
هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عون و"حزب الله".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن عون و"حزب الله".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
16:14 | 2025-10-17
17/10/2025 04:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:30 | 2025-10-18
السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟
07:40 | 2025-10-18
سر صحي وراء الهوس بشوكولا دبي.. ما هو؟
03:57 | 2025-10-18
اكتشاف سر العلاقة المتناقضة بين السرطان ومرض الزهايمر.. هذا ما كشفه العلماء
03:00 | 2025-10-18
بعد انتشاره في احدى الدول العربية.. ماذا تعرف عن داء الدفتيريا؟
01:00 | 2025-10-18
هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي
23:00 | 2025-10-17
5 خطوات بسيطة لتخفيف انتفاخ القولون بسرعة
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 20:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24