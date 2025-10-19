بوسائل طبيعية... 5 حلول منزلية تريحك من انتفاخ القولون

Advertisement

ويشير خبراء الجهاز الهضمي إلى أنّ هذا الإحساس لا يكون دائماً نتيجة مرض، بل غالباً ما يرتبط ببطء حركة الأمعاء أو تراكم الغازات.وتوضح الممرضة المتخصصة في برين ديسانتيس أنّ الانتفاخ المتكرر يستدعي الانتباه، خصوصاً إذا ترافق مع تغيّرات في الهضم أو ألم مستمر، لافتة إلى أنّ استشارة الطبيب ضرورية لتحديد السبب بدقة ووضع خطة علاج مناسبة.وبحسب موقع ، يمكن لبعض الإجراءات البسيطة أن تخفف من حدة الانتفاخ وتساعد الراحة الهضمية:تُعد من أكثر الوسائل الطبيعية فعالية لتهدئة القولون وتحسين حركة الأمعاء، إذ يمكن تناولها على شكل شاي أو مكملات تحتوي على زيت النعناع.المشي اليومي يساعد على تحريك الغازات وتنشيط الجهاز الهضمي، مما يخفف الشعور بالامتلاء.بطريقة دائرية تبدأ من الجهة اليمنى السفلية، ما يسهّل مرور الغازات في الأمعاء الغليظة.الامتناع عن الأكل بعد العشاء والاكتفاء بالماء حتى الصباح قد يساعد على توازن البكتيريا المعوية.فالعلاقة بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي وثيقة؛ لذلك يُنصح بالممارسات المهدّئة مثل اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق.هذه الخطوات البسيطة لا تُغني عن استشارة الطبيب عند استمرار الانتفاخ، لكنها تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المزعجة في الحياة اليومية.