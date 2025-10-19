Advertisement

صحة

بوسائل طبيعية... 5 حلول منزلية تريحك من انتفاخ القولون

Lebanon 24
19-10-2025 | 08:20
Doc-P-1431280-638964700992585070.jpg
Doc-P-1431280-638964700992585070.jpg photos 0
يشكو عدد كبير من الأشخاص من شعور مزعج بالانتفاخ بين الحين والآخر، وهو عرض شائع قد يرتبط بعادات الأكل، أو بنمط الحياة اليومي أكثر مما يُعتقد.


ويشير خبراء الجهاز الهضمي إلى أنّ هذا الإحساس لا يكون دائماً نتيجة مرض، بل غالباً ما يرتبط ببطء حركة الأمعاء أو تراكم الغازات.
وتوضح الممرضة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي برين ديسانتيس أنّ الانتفاخ المتكرر يستدعي الانتباه، خصوصاً إذا ترافق مع تغيّرات في الهضم أو ألم مستمر، لافتة إلى أنّ استشارة الطبيب ضرورية لتحديد السبب بدقة ووضع خطة علاج مناسبة.


وبحسب موقع cleveland clinic، يمكن لبعض الإجراءات البسيطة في المنزل أن تخفف من حدة الانتفاخ وتساعد على استعادة الراحة الهضمية:


أوّلاً، مشروبات النعناع:

تُعد من أكثر الوسائل الطبيعية فعالية لتهدئة القولون وتحسين حركة الأمعاء، إذ يمكن تناولها على شكل شاي أو مكملات تحتوي على زيت النعناع.


ثانيًا، النشاط البدني الخفيف:

المشي اليومي يساعد على تحريك الغازات وتنشيط الجهاز الهضمي، مما يخفف الشعور بالامتلاء.


ثالثًا، تدليك البطن المنتظم:

بطريقة دائرية تبدأ من الجهة اليمنى السفلية، ما يسهّل مرور الغازات في الأمعاء الغليظة.


رابعًا، فترات الصيام القصيرة ليلاً:

الامتناع عن الأكل بعد العشاء والاكتفاء بالماء حتى الصباح قد يساعد على توازن البكتيريا المعوية.


خامسًا، إدارة التوتر:

فالعلاقة بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي وثيقة؛ لذلك يُنصح بالممارسات المهدّئة مثل اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق.


هذه الخطوات البسيطة لا تُغني عن استشارة الطبيب عند استمرار الانتفاخ، لكنها تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المزعجة في الحياة اليومية.
