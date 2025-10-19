30 دقيقة من النشاط الخفيف يوميًا تقيك من هذه الأمراض الخطيرة!

Advertisement

وبحسب الباحثين في ، فإن إدخال تعديلات بسيطة على نمط الحياة، كالمشي البطيء أو صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد، كفيل بمساعدة الجسم على تحسين كفاءة تحويل الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة.وشملت الدراسة، التي نقل موقع Science Alert نتائجها، 64 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاماً لا يعانون من أمراض مزمنة، لكن لديهم مؤشرات خطر صحية مختلفة، كما أوضح الباحثون أن أغلب المشاركين كانوا يمضون أكثر من عشر ساعات يومياً في الجلوس.ولمراقبة التأثير، طُلب من نصف المجموعة إدخال المزيد من النشاط في روتينهم اليومي، في حين واصل النصف الآخر أسلوب حياتهم المعتاد.وأظهرت البيانات التي جمعتها الأجهزة المثبّتة على الورك أن المجموعة النشطة تمكنت من تقليص وقت الجلوس بنحو نصف ساعة يومياً، ما انعكس إيجاباً على مؤشراتهم الحيوية المرتبطة بعملية الأيض.وقال الباحث تارو جارثويت:"تشير نتائجنا إلى أن تقليل الجلوس وزيادة النشاط البدني الخفيف مثل الوقوف أثناء المكالمات أو القيام بجولات قصيرة، يمكن أن يدعم الصحة الأيضية ويقلل خطرَ الإصابة بأمراض نمط الحياة".وأضاف أن النتائج الجديدة تؤكد ما توصّل إليه بحث سابق، أظهر أن تقليل وقت الجلوس لمدة ستة أشهر يحسّن حساسيةَ الإنسولين.ويرى الباحثون أن هذه التغييرات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، خصوصًا لدى الأشخاص غير النشطين بدنيًّا أو الذين يعانون من زيادة الوزن.كما تشير دراسات أخرى إلى أن إضافة خمس دقائق من التمارين اليومية فقط يمكن أن تُخفض ضغط ، وتُحسّن الحالة النفسية، وتؤثر إيجابًا في مستويات .