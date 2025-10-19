Advertisement

صحة

30 دقيقة من النشاط الخفيف يوميًا تقيك من هذه الأمراض الخطيرة!

Lebanon 24
19-10-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1431284-638964706594763144.jpg
Doc-P-1431284-638964706594763144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تنشيط عملية التمثيل الغذائي لا يتطلب مجهوداً كبيراً أو تمارين شاقة، بل يمكن تحقيق نتائج ملحوظة من خلال 30 دقيقة فقط من الحركة اليومية الخفيفة.


وبحسب الباحثين في جامعة توركو، فإن إدخال تعديلات بسيطة على نمط الحياة،  كالمشي البطيء أو صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد، كفيل بمساعدة الجسم على تحسين كفاءة تحويل الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة.
Advertisement


وشملت الدراسة، التي نقل موقع Science Alert نتائجها، 64 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاماً لا يعانون من أمراض مزمنة، لكن لديهم مؤشرات خطر صحية مختلفة، كما أوضح الباحثون أن أغلب المشاركين كانوا يمضون أكثر من عشر ساعات يومياً في الجلوس.


ولمراقبة التأثير، طُلب من نصف المجموعة إدخال المزيد من النشاط في روتينهم اليومي، في حين واصل النصف الآخر أسلوب حياتهم المعتاد.


وأظهرت البيانات التي جمعتها الأجهزة المثبّتة على الورك أن المجموعة النشطة تمكنت من تقليص وقت الجلوس بنحو نصف ساعة يومياً، ما انعكس إيجاباً على مؤشراتهم الحيوية المرتبطة بعملية الأيض.


وقال الباحث الرئيسي تارو جارثويت:"تشير نتائجنا إلى أن تقليل الجلوس وزيادة النشاط البدني الخفيف مثل الوقوف أثناء المكالمات أو القيام بجولات قصيرة، يمكن أن يدعم الصحة الأيضية ويقلل خطرَ الإصابة بأمراض نمط الحياة". 


وأضاف أن النتائج الجديدة تؤكد ما توصّل إليه بحث سابق، أظهر أن تقليل وقت الجلوس لمدة ستة أشهر يحسّن حساسيةَ الإنسولين.


ويرى الباحثون أن هذه التغييرات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، خصوصًا لدى الأشخاص غير النشطين بدنيًّا أو الذين يعانون من زيادة الوزن.


 كما تشير دراسات أخرى إلى أن إضافة خمس دقائق من التمارين اليومية فقط يمكن أن تُخفض ضغط الدم، وتُحسّن الحالة النفسية، وتؤثر إيجابًا في مستويات الكوليسترول.
مواضيع ذات صلة
خمس دقائق فقط يوميًا تحمي قلبك من الأمراض
lebanon 24
19/10/2025 20:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تفعل 30 دقيقة من الحركة اليومية بالجسم؟
lebanon 24
19/10/2025 20:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
lebanon 24
19/10/2025 20:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: النشاط الروسي المتهور والخطير هو الانتهاك الثالث للمجال الجوي للنيتو في الأيام الأخيرة
lebanon 24
19/10/2025 20:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة توركو

الكوليسترول

جامعة تور

الرئيسي

هيدرا

جامع

سولي

جولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:49 | 2025-10-19
11:00 | 2025-10-19
10:43 | 2025-10-19
09:00 | 2025-10-19
08:20 | 2025-10-19
06:20 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24