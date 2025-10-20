Advertisement

صحة

أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الاربعين

Lebanon 24
20-10-2025 | 00:26
يؤكد الأطباء أن بلوغ سن الأربعين يمثل نقطة تحول مهمة في حياة الإنسان، إذ تبدأ عندها أجسامنا بالخضوع لتغيرات فسيولوجية واضحة يمكن أن تكشف الكثير عن مدى تقدمنا في العمر وصحتنا المستقبلية.

وفي هذا السياق أشار دين إيغيت، الطبيب العام والرئيس التنفيذي للجنة الطبية المحلية في دونكاستر ببريطانيا، إلى أن فحوصات الدم المنتظمة بعد الأربعين تعد من أفضل الطرق لمراقبة الحالة الداخلية للجسم واكتشاف أي مشكلات صحية في بدايتها قبل أن تتطور.
وفيما يلي أهم أربعة فحوصات دم ينصح بها لكل من تجاوز سن الأربعين للحفاظ على صحة مثالية، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
أولاً: فحص الدهون والكوليسترول
يساعد هذا الفحص على قياس مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم.

فارتفاع الكوليسترول الضار يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، ما يزيد خطر الجلطات القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم.

وينصح الأطباء بالمحافظة على التوازن بين الكوليسترول الجيد والضار، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تقل قدرة الجسم على التخلص من الدهون الضارة.

فيما النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بانتظام يساعدان على ضبط المستويات، فيما قد يحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية خافضة للدهون.
ثانياً: فحص وظائف الكلى
تعمل الكلى على تنقية الدم من السموم وتنظيم توازن الأملاح والسوائل، وأي خلل في أدائها ينعكس مباشرة على صحة الجسم.

ويقيس هذا الفحص مستوى الكرياتينين في الدم، وهو مؤشر على مدى كفاءة الكلى في التخلص من الفضلات.

وارتفاعه قد يدل على بداية مرض الكلى المزمن، الذي غالباً لا تظهر أعراضه إلا في مراحل متقدمة.

لذا يُنصح بإجراء الفحص بانتظام للكشف المبكر والوقاية من مضاعفات مثل أمراض القلب والضغط المرتفع.
ثالثاً: فحص سكر الدم التراكمي
ويراقب هذا التحليل معدل السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أفضل وسيلة للكشف عن مقدمات السكري أو الإصابة به.

وارتفاع النتائج يشير إلى أن الجسم لا يستخدم الإنسولين بكفاءة، مما يزيد خطر تلف الأعصاب والعينين والكلى.

وللوقاية، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل السكريات والدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي ونشاط بدني منتظم.
رابعاً: قياس ضغط الدم
يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصامتة شيوعاً بعد الأربعين، إذ لا تظهر أعراضه غالباً.

القيم الصحية تتراوح بين 90/60 و120/80 ملم زئبق، فيما يُعد الضغط العالي 140/90 أو أكثر سبباً للقلق.

قياس الضغط بشكل دوري ضروري لتجنب أمراض القلب والسكتات الدماغية، ويمكن خفضه عبر الرياضة، تقليل الملح والكافيين، وإنقاص الوزن.
