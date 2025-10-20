Advertisement

صحة

أثر جانبي مؤلم لحقن التخسيس يثير القلق.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن "اقدام أوزمبيك"

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1431573-638965470706049033.jpg
Doc-P-1431573-638965470706049033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُبلغ الأطباء عن زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يطلبون المساعدة لما يُسمى "أقدام أوزمبيك"، وهو أثر جانبي مؤلم لفقدان الوزن بشكل كبير نتيجة حقن التخسيس الرائجة.

وبحسب تقرير لـ "دايلي ميل"، تشير هذه الحالة إلى ترهل الجلد وشيخوخته، وضمور الوسادة الدهنية (فقدان التوسيد) في القدمين الناتج عن فقدان الدهون السريع.
Advertisement

وتنضم هذه الحالة إلى قائمة متنامية من المشاكل الجمالية المرتبطة بالأدوية، بما في ذلك "وجه أوزمبيك" و"مؤخرة أوزمبيك".

انكماش الوسادات الدهنية
ويقول الخبراء إنه مع انكماش الوسادات الدهنية على باطن القدمين وأصابع القدم، يزداد الضغط على المفاصل، ما يجعل المشي غير مريح في كثير من الأحيان.

كما أن فقدان الدهون يجعل الجلد أكثر ارتخاءً وتجعداً، ما ينتج عنه شيخوخة مبكرة للقدمين.

علامات على أقدام المشاهير
وأشار معجبون إلى وجود علامات هذه الحالة على مشاهير مثل: شارون أوزبورن وأوبرا وينفري.

وقال الدكتور بهافيك شاه، أخصائي التجميل في مركز دكتور ميديسبا: "شهدنا خلال العام إلى 18 شهراً الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد المرضى الذين يأتون إلينا وهم يعانون من هذه المشكلة".

كثيراً ما يشكو المرضى من انزعاج في باطن أقدامهم، وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى ألم شديد عند المشي. 

ألم وبشرة أرق
وقد يلاحظون أيضاً ألماً حول الأجزاء العظمية من القدمين، وبشرة أرق وأكثر جفافاً، وأوردة ظاهرة.

وأوضح الدكتور شاه أن هذه المشكلة شائعة بشكل خاص بين من وُصفت لهم الحقن بشكل خاص، على الرغم من أن وزن الجسم لديهم نسبة إلى الطول، أقل من الموصى به.

وأضاف: "في هذه الحالات، يكون تأثير فقدان الدهون السريع أكبر".

وتابع: "العديد من المرضى لا يربطون مشاكل أقدامهم بالحقن مباشرةً، وقد لا يذكرون استخدامهم للدواء للأطباء".

وقد تنتج بعض آلام القدم عن زيادة النشاط البدني - وهو جزء مهم من عملية التحكم في الوزن - ما قد يزيد الضغط على القدمين في البداية.

ما علاج قدم أوزمبيك؟
بحسب الدكتور شاه: "إذا كانت المشكلة تجميلية بحتة، مثل ترهل الجلد وظهور أقدام تبدو أكبر من عمرها بكثير دون الشعور بألم، فإننا نوصي بمحفزات الكولاجين".

حقن الكولاجين مصممة لتعزيز إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين - وهو البروتين الذي يحافظ على تماسك البشرة ورطوبتها ومرونتها. وقد تساعد زيادة مستويات الكولاجين في مواجهة الآثار المرئية لفقدان الدهون السريع.

الحشوة الجلدية
ومع ذلك، إذا كان المريض يعاني من ألم أو انزعاج، فإن الحشوات الجلدية ضرورية لتعويض الدهون المفقودة واستعادة مرونة الجلد.

وتُصنع الحشوات الجلدية للقدمين بشكل أساسي من حمض الهيالورونيك (HA)، وهو مادة طبيعية موجودة في الجسم تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على مرونة الجلد.

وتُحقن هذه الحشوات، بحسب شاه، تحت الجلد لاستعادة الحجم المفقود، وتوفير مرونة، وتعويض فقدان الدهون الناتج عن الحقن.

وقد يستمر الإجراء لمدة تصل إلى عامين، حسب نوع الحشو المستخدم وحالة كل فرد.

و"المفتاح هو استقرار وزن المريضة، وإلا فلن تدوم النتائج، وسيلزم تكرار العلاج".

وأوضح شاه أن مثل هذه الإجراءات كانت شائعة قبل عقد تقريباً، عندما كانت أحذية الكعب العالي رائجة.
مواضيع ذات صلة
آثار جانبية خطيرة لحقن منع الحمل.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
20/10/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة
lebanon 24
20/10/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب مخرج مصري عن الطعام يثير أزمة حول فيلم "اختيار مريم"
lebanon 24
20/10/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات تتصاعد.. تمدد "الإخوان" يثير القلق في أوروبا!
lebanon 24
20/10/2025 12:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الدكتور

أوبرا وينفري

التحكم في

المري

أوبرا

جمالي

العلا

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2025-10-20
03:00 | 2025-10-20
00:26 | 2025-10-20
23:00 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
14:00 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24