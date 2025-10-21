25
صحة
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
21-10-2025
|
07:10
A-
A+
حذّر باحثون من أن تناول النساء للحوم المصنعة بانتظام قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وأظهرت الدراسة، التي استمرت لعقد كامل وشملت أكثر من 71 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عاما، أن النساء اللواتي يتناولن اللحوم المصنعة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 57% مقارنة بمن يتجنبنها، وكان التأثير أقوى بين النساء دون سن الخمسين.
ويعتقد الباحثون أن السبب يكمن في "نتريت الصوديوم"، وهي مادة حافظة شائعة في اللحوم المصنعة، يمكن أن تتحول داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة تؤثر على
الحمض النووي
وتزيد احتمال حدوث طفرات في أنسجة الثدي. وتُستخدم هذه المادة لقتل البكتيريا وتحسين النكهة والحفاظ على اللون الوردي للحم لمدة أطول.
وأكد الباحثون أن اللحوم غير المصنعة، مثل لحم الدجاج ولحم البقر الطازج، لم تظهر صلة واضحة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. (روسيا اليوم)
