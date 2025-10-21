24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اختيار فرشاة الأسنان المناسبة.. هل التنظيف أفضل بالكهربائية أم اليدوية؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
11:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد تنظيف الأسنان بانتظام خطوة أساسية للحفاظ على صحة الفم والوقاية من التسوس وأمراض اللثة، ويُعتبر اختيار الفرشاة المناسبة، كهربائية أو يدوية، ضروريًا شرط استخدامها بالطريقة الصحيحة.
Advertisement
توفر الفرشاة الكهربائية تنظيفًا متقدّمًا بفضل شعيراتها الدوّارة أو الاهتزازية، وغالبًا ما تتضمّن مؤقتًا يضمن تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين كما يُوصى.
وهي مناسبة للأطفال وكبار السن وذوي تقويم الأسنان أو المصابين بمشاكل في المفاصل، إذ تقلل الجهد المطلوب لإزالة البلاك وتحافظ على صحة اللثة والمينا.
لكنها أغلى ثمنًا، وتتطلّب شراء رؤوس استبدال دورية، وقد يزعج بعض المستخدمين الاهتزاز، إضافة إلى حاجتها للشحن أو البطاريات.
أما الفرشاة اليدوية، فهي خيار بسيط وفعّال ومنخفض التكلفة، ويمكن استخدامها في أي مكان دون كهرباء، لكنها تعتمد على التقنية الصحيحة، فالإفراط في الضغط قد يضرّ اللثة والمينا، كما أن غياب المؤقت قد يقلّل من مدة التنظيف المثالية.
بالنسبة للأطفال، يُنصح بفرشاة صغيرة ذات شعيرات ناعمة، مع إشراف أحد الوالدين لضمان تنظيف دقيق ومنع ابتلاع المعجون.
ولصحة فم مثالية، يُنصح بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا لمدة دقيقتين باستخدام معجون بالفلورايد، واستبدال الفرشاة كل 3–4 أشهر، مع استخدام الخيط وغسول الفم بانتظام.
في النهاية، يبقى الالتزام بالتنظيف المنتظم والطريقة الصحيحة هو العامل الأهم للحفاظ على صحة الأسنان واللثة. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
Lebanon 24
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
22/10/2025 00:18:46
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
22/10/2025 00:18:46
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يصلح التنظيف المزدوج لكافة أنواع البشرة؟
Lebanon 24
هل يصلح التنظيف المزدوج لكافة أنواع البشرة؟
22/10/2025 00:18:46
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية في بيان لمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في دعواته للكرامة وحياة أفضل
Lebanon 24
الخارجية الأميركية في بيان لمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في دعواته للكرامة وحياة أفضل
22/10/2025 00:18:46
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
التزام
المينا
طاريا
أم ال
فلور
دمين
ساسي
بانت
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرياضة وحدها لا تضمن فقدان الوزن… إليك السبب
Lebanon 24
الرياضة وحدها لا تضمن فقدان الوزن… إليك السبب
13:53 | 2025-10-21
21/10/2025 01:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
10:48 | 2025-10-21
21/10/2025 10:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ.. ما هي؟
Lebanon 24
7 أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ.. ما هي؟
09:29 | 2025-10-21
21/10/2025 09:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟
Lebanon 24
أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟
03:53 | 2025-10-21
21/10/2025 03:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:53 | 2025-10-21
الرياضة وحدها لا تضمن فقدان الوزن… إليك السبب
10:48 | 2025-10-21
دراسة حديثة تكشف آثار تناول الكاجو بانتظام
09:29 | 2025-10-21
7 أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ.. ما هي؟
07:10 | 2025-10-21
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
03:53 | 2025-10-21
أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟
03:27 | 2025-10-21
مؤشرات خفية تكشف ضعف مناعتك قبل موسم البرد والإنفلونزا.. اليكم ابرزها
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 00:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24