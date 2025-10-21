Advertisement

صحة

فحوصات العين الروتينية تكشف العلامات المبكرة لأمراض القلب

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1432386-638966898941509217.avif
Doc-P-1432386-638966898941509217.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير الدراسات الحديثة إلى أن فحوصات العين الروتينية يمكن أن تكشف العلامات المبكرة لأمراض القلب، إذ تعكس شبكية العين، الغنية بالأوعية الدموية، حالة الجهاز القلبي الوعائي قبل ظهور أعراض مثل آلام الصدر أو ضيق التنفس.
Advertisement


وتشمل المؤشرات المبكرة اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، انسداد الوريد الشبكي، أو وجود لويحات هولينهورست، التي قد تدل على تصلب الشرايين أو زيادة خطر السكتة الدماغية.


تعزز تقنيات التصوير المتقدمة، مثل التصوير المقطعي التماسك البصري والذكاء الاصطناعي، القدرة على اكتشاف هذه التغيرات بدقة. كما تكشف الفحوصات عن سكتات العين المؤقتة أو تلف الشبكية، وهي علامات على انخفاض إمدادات الأكسجين، ما قد يشير إلى مشاكل قلبية ووعائية.


تبدأ أمراض القلب غالبًا بصمت، حيث تتعرض الأوعية للتلف تدريجيًا، وتظهر أولًا في العينين بسبب حساسية أوعيتها، مثل ضيق أو التواء الأوعية، النزيف أو الانسدادات، والتغيرات في بنية الشبكية، مما يجعل الفحص المبكر أداة قيّمة للكشف عن المخاطر المحتملة.


ويؤكد أخصائيو العيون أن تصوير الشبكية ضمن فحوصات OCT يمكن أن يكشف مؤشرات مبكرة لأمراض القلب والدماغ، ما يتيح اتخاذ إجراءات وقائية عبر تغييرات في نمط الحياة أو الأدوية قبل حدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية.


الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، أو السكري من النوع الثاني، أو لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، أو تجاوزوا سن الأربعين، أكثر عرضة لهذه العلامات، ما يجعل الفحوصات المنتظمة ضرورية لهم.


للحفاظ على صحة القلب والعينين، يُنصح بإجراء فحص شامل للعين بانتظام، تصوير الشبكية، مشاركة التاريخ الطبي مع طبيب العيون، متابعة أي نتائج غير طبيعية، إلى جانب نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، النشاط البدني، وإدارة الإجهاد.
مواضيع ذات صلة
علامات مبكرة للعقم عند الرجال.. الخبراء يحذرون منها
lebanon 24
22/10/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
lebanon 24
22/10/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في 15 ثانية.. سماعة ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تكشف أمراض القلب
lebanon 24
22/10/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
lebanon 24
22/10/2025 11:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إدارة الإجهاد

الكوليسترول

السكري

الصدر

العلا

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2025-10-22
03:33 | 2025-10-22
02:35 | 2025-10-22
00:06 | 2025-10-22
13:53 | 2025-10-21
11:42 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24