فحوصات العين الروتينية تكشف العلامات المبكرة لأمراض القلب

تشير الدراسات الحديثة إلى أن فحوصات الروتينية يمكن أن تكشف العلامات المبكرة لأمراض القلب، إذ تعكس شبكية العين، الغنية بالأوعية الدموية، حالة الجهاز القلبي الوعائي قبل ظهور أعراض مثل آلام أو ضيق التنفس.وتشمل المؤشرات المبكرة اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط ، انسداد الوريد الشبكي، أو وجود لويحات هولينهورست، التي قد تدل على تصلب الشرايين أو زيادة خطر السكتة الدماغية.تعزز تقنيات التصوير المتقدمة، مثل التصوير المقطعي التماسك البصري والذكاء الاصطناعي، القدرة على اكتشاف هذه التغيرات بدقة. كما تكشف الفحوصات عن سكتات العين المؤقتة أو تلف الشبكية، وهي علامات على انخفاض إمدادات الأكسجين، ما قد يشير إلى مشاكل قلبية ووعائية.تبدأ أمراض القلب غالبًا بصمت، حيث تتعرض الأوعية للتلف تدريجيًا، وتظهر أولًا في العينين بسبب حساسية أوعيتها، مثل ضيق أو التواء الأوعية، النزيف أو الانسدادات، والتغيرات في بنية الشبكية، مما يجعل الفحص المبكر أداة قيّمة للكشف عن المخاطر المحتملة.ويؤكد أخصائيو العيون أن تصوير الشبكية ضمن فحوصات OCT يمكن أن يكشف مؤشرات مبكرة لأمراض القلب والدماغ، ما يتيح اتخاذ إجراءات وقائية عبر تغييرات في نمط الحياة أو الأدوية قبل حدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية.الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو ، أو من النوع الثاني، أو لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، أو تجاوزوا سن الأربعين، أكثر عرضة لهذه العلامات، ما يجعل الفحوصات المنتظمة ضرورية لهم.للحفاظ على صحة القلب والعينين، يُنصح بإجراء فحص شامل للعين بانتظام، تصوير الشبكية، مشاركة التاريخ الطبي مع طبيب العيون، متابعة أي نتائج غير طبيعية، إلى جانب نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، النشاط البدني، وإدارة الإجهاد.