صحة

الفراولة سلاح طبيعي ضد السكري

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:00
كشفت دراسة علمية حديثة من جامعة نيفادا في لاس فيغاس، أن تناول الفراولة المجففة بالتجميد يوميًا قد يحد من تطور مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري الكامل.
وشملت الدراسة 25 مشاركًا تناولوا 32 غرامًا من الفراولة المجففة (ما يعادل حصتين ونصف من الطازجة) يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، فظهرت تحسينات واضحة في مستوى السكر الصائم، وانخفضت مؤشرات الالتهاب، بينما ارتفع نشاط مضادات الأكسدة مثل إنزيم سوبرأوكسيد ديسموتاز والغلوتاثيون.

ويفسر الباحثون هذه النتائج باحتواء الفراولة على مركبات نباتية قوية مثل البوليفينولات والأنثوسيانين التي تعزز حساسية الإنسولين وتكافح الإجهاد التأكسدي. وتؤكد الدراسة أن إدراج الفراولة ضمن النظام الغذائي اليومي قد يشكل استراتيجية وقائية بسيطة وفعالة لتجنب الإصابة بالسكري، خصوصًا لمن هم في مراحله المبكرة.
 
وأظهرت التجربة الممتدة على 28 أسبوعًا أن الفوائد الصحية تراجعت عند التوقف عن تناول الفراولة، ما يعزز أهميتها كجزء من نمط الحياة الصحي والطب الوقائي عبر التغذية. (روسيا اليوم)
