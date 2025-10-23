Advertisement

صحة

من هم الأكثر عرضة للموت القلبي المفاجئ؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:32
كشفت دراسة طبية جديدة نشرت في مجلة european heart journal، عن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الموت القلبي المفاجئ، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة بينت أن لاعبات كمال الأجسام المحترفات، يعانين من نسبة مرتفعة من حالات الموت القلبي المفاجئ.
فبعد أن حلل العلماء البيانات الطبية لنحو 9500 لاعبة كمال أجسام شاركن في مسابقات دولية ما بين عامي 2005 و2020، اكتشفوا 32 حالة وفاة بين اللاعبات، ثلثها بسبب التوقف المفاجئ للقلب، وكانت حالات الوفاة أكثر شيوعا لدى اللاعبات المحترفات، حيث كان خطر الوفاة لديهن أعلى بأكثر من 20 مرة من خطر الوفاة لدى اللاعبات الهاويات لهذه الرياضة.
 
وذكر المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ماركو فيكياتو من جامعة بادوفا الإيطالية، إن التمارين الرياضية القاسية، والجفاف، والأنظمة الغذائية الصارمة، واستخدام المنشطات تشكل عبئا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي، كما نوه إلى أن القائمين على الدراسة توصلوا لإحصائية مقلقة أيضا، تظهر أن 13 بالمئة من وفيات لاعبات كمال الأجسام كانت مرتبطة بالانتحار أو العنف – وهي نسبة تتجاوز أربعة أضعاف ما يتم تسجيله من حالات الانتحار بين الرجال الذين يمارسون هذه الرياضة.

وحذّر الباحثون من أن السعي لتحقيق شكل الجسم المثالي قد تكون له عواقب صحية خطيرة، ودعوا المجتمع الرياضي إلى زيادة الاهتمام بالرقابة الطبية والمخاطر النفسية الاجتماعية، كما حثوا الأطباء على إدراج فحص القلب في برامج المراقبة الطبية حتى بالنسبة للرياضيات الشابات اللاتي يبدون أنهن بصحة جيدة. (روسيا اليوم) 

