صحة

التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر

Lebanon 24
26-10-2025 | 08:19
حذرت دراسة حديثة من أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة بانتظام قد تعرض النساء لخطر صحي قاتل.
 
ويتمثل هذا الخطر في "الموت القلبي المفاجئ"، الذي يحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن العمل، ما يؤدي إلى الوفاة خلال دقائق، ويعد السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين الرياضيين النخبة، رغم ارتباطه عادة بالأشخاص المصابين بأمراض قلبية كامنة.
وفحص فريق بحث إيطالي السجلات الطبية والمنافسات لما يقرب من 9447 لاعبة كمال أجسام محترفة شاركن في مسابقة واحدة على الأقل بين عامي 2005 و2020، ووجد أن 32 منهن توفين خلال تلك الفترة بمتوسط عمر 42 عاما.

وأظهرت النتائج أن 31% من وفيات هؤلاء النساء كانت بسبب الموت القلبي المفاجئ، ليصبح السبب الأكثر شيوعا.

وكشفت الدراسة أن خطر الموت القلبي المفاجئ كان أعلى بعشرين ضعفا لدى لاعبات كمال الأجسام المحترفات مقارنة بالهواة. كما كانت النساء أكثر عرضة بأربع مرات من الرجال للانتحار، وهو ما ربطه الخبراء بالضغوط الاجتماعية وتوقعات صورة الجسم. (روسيا اليوم) 
