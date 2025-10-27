Advertisement

صحة

بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:00
أكدت أخصائية الخصوبة غوناي سالاييفا، أن النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في صحة الإنجاب لدى الرجال والنساء، موضحةً إلى أن تكوين الحيوانات المنوية عملية دقيقة تتطلب توازنًا هرمونيًا، ودرجة حرارة مثالية، وإمدادًا مستمرًا بالعناصر الغذائية الأساسية، مشيرةً إلى أن نقص الفيتامينات أو المعادن أو مضادات الأكسدة يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها وارتفاع نسبة التشوهات فيها.
وبحسب الأخصائية، فإن صحة الحيوانات المنوية تعتمد على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، منها مضادات الأكسدة التي تحميها من التلف، والزنك الضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون ونضجها، والسيلينيوم الذي يحسّن حركتها ويحمي مادتها الوراثية، بالإضافة إلى حمض الفوليك للحد من الاضطرابات الوراثية، وفيتامين D لتعزيز إنتاج التستوستيرون، والكارنيتين لتوفير الطاقة اللازمة لحركتها.

ولتلبية هذه الاحتياجات الغذائية، تنصح الأخصائية بتناول أطعمة محددة تعزز الخصوبة، مثل الجوز البرازيلي، والمحار، والأسماك الدهنية، والبيض، وبذور اليقطين، والخضروات الورقية، والرمان، والطماطم المطبوخة، والجزر، والأفوكادو، والشوكولاتة الداكنة، والكركم، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تدعم صحة الإنجاب.

كما أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بهذه الأغذية "الخارقة" لا يحسّن فقط الخصوبة، بل يساهم أيضًا في إنجاب أطفال أصحاء ويحافظ على صحة الرجل الإنجابية على المدى الطويل.
 
في المقابل، يجب تجنب الكحول، والتدخين، والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية للحفاظ على جودة الحيوانات المنوية.
