بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال

Advertisement

أكدت أخصائية الخصوبة غوناي سالاييفا، أن يلعب دورًا أساسيًا في صحة الإنجاب لدى الرجال والنساء، موضحةً إلى أن تكوين الحيوانات المنوية عملية دقيقة تتطلب توازنًا هرمونيًا، ودرجة حرارة مثالية، وإمدادًا مستمرًا بالعناصر الغذائية الأساسية، مشيرةً إلى أن نقص الفيتامينات أو أو مضادات الأكسدة يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها وارتفاع نسبة التشوهات فيها.وبحسب الأخصائية، فإن صحة الحيوانات المنوية تعتمد على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، منها مضادات الأكسدة التي تحميها من التلف، والزنك الضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون ونضجها، والسيلينيوم الذي يحسّن حركتها ويحمي مادتها الوراثية، بالإضافة إلى حمض الفوليك للحد من الاضطرابات الوراثية، وفيتامين D لتعزيز إنتاج التستوستيرون، والكارنيتين لتوفير الطاقة اللازمة لحركتها.ولتلبية هذه الاحتياجات الغذائية، تنصح الأخصائية بتناول أطعمة محددة تعزز الخصوبة، مثل البرازيلي، والمحار، والأسماك الدهنية، والبيض، وبذور اليقطين، والخضروات الورقية، والرمان، والطماطم المطبوخة، والجزر، والأفوكادو، والشوكولاتة الداكنة، والكركم، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تدعم صحة الإنجاب.كما أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بهذه الأغذية "الخارقة" لا يحسّن فقط الخصوبة، بل يساهم أيضًا في إنجاب أطفال أصحاء ويحافظ على صحة الرجل الإنجابية على المدى .