Advertisement

صحة

الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1434757-638971877524370371.webp
Doc-P-1434757-638971877524370371.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الإفطار يُعد وجبة أساسية تمنح الجسم الطاقة، وتحافظ على مستويات السكر في الدم، وتعزز التركيز. ومع ذلك، يجد كثيرون صعوبة في تناوله فور الاستيقاظ، وهو ما قد يعكس خللاً في نمط الحياة.
Advertisement

تناول إفطار غني بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع السكر المفاجئ الذي يسبب التعب، في حين أن الحبوب السكرية أو تخطي الإفطار يؤديان لانخفاض الطاقة وضعف التركيز.

وأوضحت اختصاصية التغذية ناتالي بروز أن من لا يشعرون بالجوع في الساعتين الأوليين بعد الاستيقاظ غالباً ما يعوضون الإفطار بالقهوة، ما يخفي الشعور بالجوع ويرفع هرمونات التوتر. وأضافت أن الكافيين قبل الأكل لا يمد الجسم بالطاقة وقد يخل بتوازن هرمونات الكورتيزول والأدرينالين.

كما أشارت الدراسات إلى أن تناول الإفطار يعزز فقدان الوزن بشكل أفضل، إذ يُنصح بأن يشكل الإفطار 20–30٪ من السعرات اليومية، أي ما يعادل 400–600 سعرة للنساء و500–750 للرجال، لتحفيز عملية الأيض. وتناول الإفطار قبل التاسعة صباحاً قد يقلل احتمالات الإصابة بالاكتئاب بنسبة 28٪ مقارنة بمن يتأخرون في تناوله أو يتخطونه.

أما من يشعرون بالغثيان أو التعب صباحاً، فقد يكون السبب اضطراب الساعة البيولوجية أو التوتر المزمن، ويُنصح بتحسين جودة النوم والتعرض لضوء النهار صباحاً، أو بدء اليوم بوجبة خفيفة خالية من الكافيين وتقنيات التنفس العميق. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذيريّة لكبار السنّ: لا تتناولوا الإفطار المتأخر
lebanon 24
28/10/2025 08:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت: ارتفاع الأسهم ومؤشر الخوف يعكس توازنًا غير مألوف
lebanon 24
28/10/2025 08:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
lebanon 24
28/10/2025 08:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
lebanon 24
28/10/2025 08:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

ضوء النهار

في تناوله

ارم نيوز

الكورة

التركي

السكري

الترك

هيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-10-28
17:00 | 2025-10-27
15:00 | 2025-10-27
12:00 | 2025-10-27
10:41 | 2025-10-27
08:52 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24