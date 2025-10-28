الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة

Advertisement

الإفطار يُعد وجبة أساسية تمنح الجسم الطاقة، وتحافظ على مستويات السكر في ، وتعزز التركيز. ومع ذلك، يجد كثيرون صعوبة فور الاستيقاظ، وهو ما قد يعكس خللاً في نمط الحياة.تناول إفطار غني بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع السكر المفاجئ الذي يسبب التعب، في حين أن الحبوب السكرية أو تخطي الإفطار يؤديان لانخفاض الطاقة وضعف التركيز.وأوضحت اختصاصية التغذية ناتالي بروز أن من لا يشعرون بالجوع في الساعتين الأوليين بعد الاستيقاظ غالباً ما يعوضون الإفطار بالقهوة، ما يخفي الشعور بالجوع ويرفع هرمونات التوتر. وأضافت أن الكافيين قبل الأكل لا يمد الجسم بالطاقة وقد يخل بتوازن هرمونات الكورتيزول والأدرينالين.كما أشارت الدراسات إلى أن تناول الإفطار يعزز فقدان الوزن بشكل أفضل، إذ يُنصح بأن يشكل الإفطار 20–30٪ من السعرات اليومية، أي ما يعادل 400–600 سعرة للنساء و500–750 للرجال، لتحفيز عملية الأيض. وتناول الإفطار قبل التاسعة صباحاً قد يقلل احتمالات الإصابة بالاكتئاب بنسبة 28٪ مقارنة بمن يتأخرون في تناوله أو يتخطونه.أما من يشعرون بالغثيان أو التعب صباحاً، فقد يكون السبب اضطراب الساعة البيولوجية أو التوتر المزمن، ويُنصح بتحسين جودة النوم والتعرض لضوء النهار صباحاً، أو بدء اليوم بوجبة خفيفة خالية من الكافيين وتقنيات التنفس العميق. (ارم نيوز)