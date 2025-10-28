25
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة
Lebanon 24
28-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الإفطار يُعد وجبة أساسية تمنح الجسم الطاقة، وتحافظ على مستويات السكر في
الدم
، وتعزز التركيز. ومع ذلك، يجد كثيرون صعوبة
في تناوله
فور الاستيقاظ، وهو ما قد يعكس خللاً في نمط الحياة.
Advertisement
تناول إفطار غني بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع السكر المفاجئ الذي يسبب التعب، في حين أن الحبوب السكرية أو تخطي الإفطار يؤديان لانخفاض الطاقة وضعف التركيز.
وأوضحت اختصاصية التغذية ناتالي بروز أن من لا يشعرون بالجوع في الساعتين الأوليين بعد الاستيقاظ غالباً ما يعوضون الإفطار بالقهوة، ما يخفي الشعور بالجوع ويرفع هرمونات التوتر. وأضافت أن الكافيين قبل الأكل لا يمد الجسم بالطاقة وقد يخل بتوازن هرمونات الكورتيزول والأدرينالين.
كما أشارت الدراسات إلى أن تناول الإفطار يعزز فقدان الوزن بشكل أفضل، إذ يُنصح بأن يشكل الإفطار 20–30٪ من السعرات اليومية، أي ما يعادل 400–600 سعرة للنساء و500–750 للرجال، لتحفيز عملية الأيض. وتناول الإفطار قبل التاسعة صباحاً قد يقلل احتمالات الإصابة بالاكتئاب بنسبة 28٪ مقارنة بمن يتأخرون في تناوله أو يتخطونه.
أما من يشعرون بالغثيان أو التعب صباحاً، فقد يكون السبب اضطراب الساعة البيولوجية أو التوتر المزمن، ويُنصح بتحسين جودة النوم والتعرض لضوء النهار صباحاً، أو بدء اليوم بوجبة خفيفة خالية من الكافيين وتقنيات التنفس العميق. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذيريّة لكبار السنّ: لا تتناولوا الإفطار المتأخر
Lebanon 24
دراسة تحذيريّة لكبار السنّ: لا تتناولوا الإفطار المتأخر
28/10/2025 08:30:56
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت: ارتفاع الأسهم ومؤشر الخوف يعكس توازنًا غير مألوف
Lebanon 24
وول ستريت: ارتفاع الأسهم ومؤشر الخوف يعكس توازنًا غير مألوف
28/10/2025 08:30:56
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
Lebanon 24
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
28/10/2025 08:30:56
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
Lebanon 24
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
28/10/2025 08:30:56
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضوء النهار
في تناوله
ارم نيوز
الكورة
التركي
السكري
الترك
هيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
حقنة الظهر قد تنقذ حياة الأمهات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة
Lebanon 24
حقنة الظهر قد تنقذ حياة الأمهات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة
02:00 | 2025-10-28
28/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
17:00 | 2025-10-27
27/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
Lebanon 24
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دليلك للراحة: تجاوزي تحديات أول 40 يوماً بعد الولادة
Lebanon 24
دليلك للراحة: تجاوزي تحديات أول 40 يوماً بعد الولادة
12:00 | 2025-10-27
27/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية مدهشة للكزبرة.. أكثر من مجرد نكهة للأطباق
Lebanon 24
فوائد صحية مدهشة للكزبرة.. أكثر من مجرد نكهة للأطباق
10:41 | 2025-10-27
27/10/2025 10:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
03:51 | 2025-10-27
27/10/2025 03:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2025-10-28
حقنة الظهر قد تنقذ حياة الأمهات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة
17:00 | 2025-10-27
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
15:00 | 2025-10-27
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
12:00 | 2025-10-27
دليلك للراحة: تجاوزي تحديات أول 40 يوماً بعد الولادة
10:41 | 2025-10-27
فوائد صحية مدهشة للكزبرة.. أكثر من مجرد نكهة للأطباق
08:52 | 2025-10-27
ما سبب تراجع خصوبة المرأة؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 08:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24