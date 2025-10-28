23
صحة
ارتفاع الحرارة عند الأطفال.. إشارات تنذر بخطر يجب الانتباه لها
Lebanon 24
28-10-2025
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه معظم الأمهات حالياً انتشاراً واسعاً للفيروسات، خصوصاً مع تغيّر الفصول وسهولة انتقال العدوى بين الأطفال في المدارس والحضانات.
ويُعد ارتفاع حرارة الطفل أكثر ما يقلق الأمهات، إذ غالباً ما يشير إلى إصابة فيروسية أو بكتيرية، لكن ليس كل ارتفاع يستدعي القلق، فذلك يعتمد على عمر الطفل وحالته الصحية.
وأوضح طبيب الأطفال د. خالد الغرايبة لـ"إرم نيوز" أن الحمى مؤشر مهم على وجود عدوى، وتتطلب مراقبة الطفل ومحاولة خفض الحرارة بطرق منزلية آمنة.
وأضاف أنه يجب مراجعة الطبيب إذا تجاوزت الحرارة 39 درجة مئوية أو استمرت أكثر من يومين، أو ظهرت أعراض مثل صعوبة التنفس، القيء المستمر، الإسهال، الطفح الجلدي، أو ضعف الاستجابة، خاصة لدى الأطفال المصابين بأمراض مزمنة.
وأكد الغرايبة أن ارتفاع الحرارة هو رد فعل طبيعي لمحاربة العدوى، وغالباً ما يزول مع تحسن الطفل، لكن متابعة الأعراض الخطيرة ضرورية لتجنب المضاعفات.
ولخفض الحرارة
في المنزل
، نصح الطبيب بالترطيب الجيد، ووضع الكمّادات، وإلباس الطفل ملابس خفيفة، مع تجنب استخدام الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب.
كما أوصى بتقديم شوربة الدجاج مع الخضار، والفواكه الطازجة، والأرز أو المعكرونة المطهية جيداً، وتجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات
الغازية
أو السكرية التي قد تزيد من الجفاف. (آرم نيوز)
