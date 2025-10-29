فوائد الشيا قد لا تناسب الجميع… تعرف على الفئات الأكثر عرضة للخطر

Advertisement

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي ، الفئات الأكثر عرضة لمخاطر استهلاكها:قد تؤدي بذور الشيا إلى مزيد من انخفاض الضغط مسببة دوخة أو إغماء، وقد تصل إلى مستويات خطيرة، لذا يُنصح باستشارة الطبيب ومراقبة الضغط عند تناولها.تحتوي على أوميغا 3 التي تزيد سيولة الدم، ما قد يضاعف خطر النزيف أو الكدمات عند تناولها مع أدوية مثل الأسبرين أو الوارفارين.الألياف العالية في الشيا تمتص الماء وتتوسع في المعدة، ما قد يفاقم أعراض القولون العصبي كالغازات والانتفاخ والإمساك أو الإسهال. يُنصح بنقعها جيدًا قبل الأكل.غناها بالفوسفور والبوتاسيوم قد يرهق الكلى ويرفع مستوى البوتاسيوم أو يخلّ بتوازن الإلكتروليتات لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة.ورغم قيمتها الغذائية، يُستحسن استشارة الطبيب قبل إدراج بذور الشيا في لمن يعانون أيًّا من هذه الحالات.