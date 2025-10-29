Advertisement

صحة

فوائد الشيا قد لا تناسب الجميع… تعرف على الفئات الأكثر عرضة للخطر

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:00
تُعدّ بذور الشيا من الأطعمة الفائقة الشهيرة بفضل غناها بالألياف وأحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة، إلا أن بعض الفئات يُنصح بتجنّبها رغم فوائدها الصحية العديدة.
وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الفئات الأكثر عرضة لمخاطر استهلاكها:


1- المصابون بانخفاض ضغط الدم
قد تؤدي بذور الشيا إلى مزيد من انخفاض الضغط مسببة دوخة أو إغماء، وقد تصل إلى مستويات خطيرة، لذا يُنصح باستشارة الطبيب ومراقبة الضغط عند تناولها.


2- متناولو أدوية تسييل الدم
تحتوي على أوميغا 3 التي تزيد سيولة الدم، ما قد يضاعف خطر النزيف أو الكدمات عند تناولها مع أدوية مثل الأسبرين أو الوارفارين.


3- مرضى الجهاز الهضمي
الألياف العالية في الشيا تمتص الماء وتتوسع في المعدة، ما قد يفاقم أعراض القولون العصبي كالغازات والانتفاخ والإمساك أو الإسهال. يُنصح بنقعها جيدًا قبل الأكل.


4- مرضى الكلى
غناها بالفوسفور والبوتاسيوم قد يرهق الكلى ويرفع مستوى البوتاسيوم أو يخلّ بتوازن الإلكتروليتات لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة.

ورغم قيمتها الغذائية، يُستحسن استشارة الطبيب قبل إدراج بذور الشيا في النظام الغذائي لمن يعانون أيًّا من هذه الحالات.
أمراض الجهاز الهضمي

النظام الغذائي

أوميغا

الغاز

حسن ا

الدم

اسيو

بري

