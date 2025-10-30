مادة كيميائية في الزيتون تقي من أمراض الدماغ والذاكرة

كشف بحث علمي جديد عن إمكانات واعدة لمركب طبيعي مستخلص من الزيتون في الحماية من الأمراض العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية، وفقا لمراجعة علمية نشرتها مجلة "فودز" المتخصصة.

وأجرت الدكتورة لورينا مارتينيز-زامورا من جامعة ميغيل هيرنانديز دراسة مراجعة شاملة، كشفت فيها عن قدرات مركب "هيدروكسي تيروسول" الفينولي المستخرج من الزيتون، الذي يتمتع بخصائص وقائية للأعصاب.

وحصل المركب على الضوء الأخضر من الهيئات الصحية العالمية، حيث أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء عن سلامة استخدامه، بينما حددت إدارة الغذاء والدواء الجرعة الآمنة بما يصل إلى 5 ملغ لكل حصة و51 ملغ يوميا للفرد.



وأظهرت الأبحاث أن المركب قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي والتراكم في أنسجة المخ، حيث يعمل على:



- تنشيط المسارات المضادة للأكسدة في الدماغ

- تقليل الالتهابات العصبية

- تحسين وظائف الأوعية الدموية الدماغية

- تعزيز الاتصالات العصبية والوظائف الإدراكية

وكشفت الدراسات التي أجريت على البشر أن تناول 7-15 ملغ يوميا يحسن التوازن التأكسدي ويقلل الالتهابات، كما أظهرت جرعة واحدة من 30-60 ملغ تحسنا في الاستجابات الوعائية والتأكسدية على المدى . ووجدت النتائج أيضا أن الاستخدام المنتظم لمكملات الزيتون يحسن الذاكرة وسرعة الحركة النفسية لدى كبار السن.



ويعكف الباحثون حاليا على تطوير أغذية وظيفية مدعمة بهذا المركب، مع التركيز على التغلب على الطعم المر الطبيعي للمركب من خلال تقنيات متطورة مثل التغليف الدقيق وإضافة نكهات محسنة. (روسيا اليوم)