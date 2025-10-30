24
صحة
مادة كيميائية في الزيتون تقي من أمراض الدماغ والذاكرة
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف بحث علمي جديد عن إمكانات واعدة لمركب طبيعي مستخلص من الزيتون في الحماية من الأمراض العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية، وفقا لمراجعة علمية نشرتها مجلة "فودز" المتخصصة.
وأجرت الدكتورة لورينا مارتينيز-زامورا من جامعة ميغيل هيرنانديز
الإسبانية
دراسة مراجعة شاملة، كشفت فيها عن قدرات مركب "هيدروكسي تيروسول" الفينولي المستخرج من الزيتون، الذي يتمتع بخصائص وقائية للأعصاب.
وحصل المركب على الضوء الأخضر من الهيئات الصحية العالمية، حيث أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء عن سلامة استخدامه، بينما حددت إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية
الجرعة الآمنة بما يصل إلى 5 ملغ لكل حصة و51 ملغ يوميا للفرد.
وأظهرت الأبحاث أن المركب قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي والتراكم في أنسجة المخ، حيث يعمل على:
- تنشيط المسارات المضادة للأكسدة في الدماغ
- تقليل الالتهابات العصبية
- تحسين وظائف الأوعية الدموية الدماغية
- تعزيز الاتصالات العصبية والوظائف الإدراكية
وكشفت الدراسات التي أجريت على البشر أن تناول 7-15 ملغ يوميا يحسن التوازن التأكسدي ويقلل الالتهابات، كما أظهرت جرعة واحدة من 30-60 ملغ تحسنا في الاستجابات الوعائية والتأكسدية على المدى
القصير
. ووجدت النتائج أيضا أن الاستخدام المنتظم لمكملات الزيتون يحسن الذاكرة وسرعة الحركة النفسية لدى كبار السن.
ويعكف الباحثون حاليا على تطوير أغذية وظيفية مدعمة بهذا المركب، مع التركيز على التغلب على الطعم المر الطبيعي للمركب من خلال تقنيات متطورة مثل التغليف الدقيق وإضافة نكهات محسنة. (روسيا اليوم)
أمل جديد لمرضى السكري... جزيء جديد يوقف أسباب المضاعفات!
Lebanon 24
أمل جديد لمرضى السكري... جزيء جديد يوقف أسباب المضاعفات!
13:59 | 2025-10-30
30/10/2025 01:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في خفافيش أميركا الجنوبية... العثور على نوع جديد من فيروس "كورونا" ما هو؟
Lebanon 24
في خفافيش أميركا الجنوبية... العثور على نوع جديد من فيروس "كورونا" ما هو؟
07:53 | 2025-10-30
30/10/2025 07:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
03:46 | 2025-10-30
30/10/2025 03:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلفل الحار عامل قوي في ضبط الشهية.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
الفلفل الحار عامل قوي في ضبط الشهية.. اليكم آخر الدراسات
02:30 | 2025-10-30
30/10/2025 02:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يساعد المشي المرأة الحامل؟
Lebanon 24
كيف يساعد المشي المرأة الحامل؟
00:00 | 2025-10-30
30/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
