صحة
نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة بريطانية حديثة من جامعة إدنبرة أن انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم لا يقتصر تأثيره على التنفس فقط، بل يمتد ليُحدث تغييرات عميقة ودائمة في جهاز المناعة.
وأوضحت الدراسة أن نقص الأكسجين يؤدي إلى تغييرات في
الحمض النووي
للخلايا المناعية، خصوصًا العدلات، وهي
خط الدفاع
الأول ضد البكتيريا والفيروسات.
وتبين أن هذه التغيرات تُعرف بعملية "تقليم الهيستونات"، وهي تُغيّر طريقة تشغيل الجينات داخل الخلايا، ما يقلل من قدرتها على محاربة الالتهابات حتى بعد عودة التنفس إلى طبيعته.
وأشار الباحثون إلى أن هذه "البرمجة المناعية الجديدة" تمتد إلى الخلايا الجذعية في نخاع العظم، مما يفسر استمرار ضعف المناعة لدى المرضى الذين تعافوا من أمراض تنفسية حادة.
ويرى العلماء أن فهم هذه العملية قد يفتح الباب أمام علاجات جديدة لإعادة تنشيط المناعة بعد فترات نقص الأكسجين الحاد.
