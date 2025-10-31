نقص الأوكسجين.. يعيد برمجة جهاز المناعة ويضعفه بعد التعافي

Advertisement

كشفت دراسة بريطانية حديثة من جامعة إدنبرة أن انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم لا يقتصر تأثيره على التنفس فقط، بل يمتد ليُحدث تغييرات عميقة ودائمة في جهاز المناعة.وأوضحت الدراسة أن نقص الأكسجين يؤدي إلى تغييرات في للخلايا المناعية، خصوصًا العدلات، وهي الأول ضد البكتيريا والفيروسات.وتبين أن هذه التغيرات تُعرف بعملية "تقليم الهيستونات"، وهي تُغيّر طريقة تشغيل الجينات داخل الخلايا، ما يقلل من قدرتها على محاربة الالتهابات حتى بعد عودة التنفس إلى طبيعته.وأشار الباحثون إلى أن هذه "البرمجة المناعية الجديدة" تمتد إلى الخلايا الجذعية في نخاع العظم، مما يفسر استمرار ضعف المناعة لدى المرضى الذين تعافوا من أمراض تنفسية حادة.ويرى العلماء أن فهم هذه العملية قد يفتح الباب أمام علاجات جديدة لإعادة تنشيط المناعة بعد فترات نقص الأكسجين الحاد.