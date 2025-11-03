3 عادات تغيّر يومك... و تنهي التوتر بعد العمل!

Advertisement

ينتهي عادة بإغلاق الحاسوب والمغادرة، لكن العقل نادرًا ما يتوقف عن التفكير، إذ تبقى المواعيد والمهام العالقة تدور في الذهن حتى أثناء النوم، ما يترك الشعور بالتعب والإنهاك مستمرًا.وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، يؤكد الخبراء أن اتباع روتين بسيط بعد العمل يساعد التوازن الجسدي والنفسي خلال 30 يومًا فقط، من خلال ثلاث عادات انتقالية رئيسية.عادات تفصل بين العمل والحياة الشخصيةيساعد الدماغ على الانتقال من “وضع العمل” إلى “وضع المنزل” من خلال طقوس صغيرة لكنها فعّالة، مثل غسل الوجه أو تغيير الملابس أو إشعال شمعة أو القيام بنزهة قصيرة.أما أثناء العودة من العمل، فيُنصح بالقيادة بهدوء أو الاستماع إلى موسيقى مريحة بدل متابعة الأخبار. وإذا كنت تعمل من المنزل، فجرّب تمارين التمدد أو كتابة ملاحظات قصيرة لتفصل بين الالتزامات المهنية والراحة الشخصية.الحركة الخفيفة بعد العملبعد ساعات الجلوس الطويلة، يحتاج الجسم إلى نشاط خفيف يحفّز الإندورفين ويخفض التوتر.ولا يشترط القيام بتمارين قاسية؛ فـ المشي السريع لعشر دقائق أو ممارسة اليوغا أو حتى الرقص على موسيقاك المفضلة يمكن أن يعيد النشاط ويُحسّن المزاج.التأمل ومراجعة اليومقضاء بضع دقائق في التأمل أو كتابة اليوميات يمنح صفاء ذهنيًا ويخفف التوتر. حتى كتابة جملة عن أمرٍ تشعر بالامتنان له كافية لتحسين الحالة النفسية قبل النوم.وينصح الخبراء بالابتعاد عن الشاشات في نهاية اليوم وقضاء الوقت مع النفس أو مع العائلة لتعزيز الراحة والهدوء.ويؤكد المختصون أن الالتزام بهذه العادات اليومية لمدة شهر واحد فقط يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في الصحة النفسية والجسدية، ويمنحك طاقة متجددة لبداية .