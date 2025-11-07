فائدة جديدة تُكشف عن "الأوميغا 3".. ما هي؟

أظهر تحليل حديث لـ 67 دراسة بشرية أن ارتفاع مستوى أحماض 3 الدهنية في - والموجودة بشكل رئيسي في زيت السمك، يرتبط بانخفاض التهابات يسببها الضار، وينتج عن ذلك انخفاض معدل الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب.

ولفهم كيف يمكن لمستويات أوميغا 3 في الدم أن تعدل خطر الإصابة بالسكري من النوع، أجرى باحثون في معهد مونتريال للأبحاث السريرية دراسة بمشاركة 40 شخصاً سليماً.





تجربة لـ 3 أشهر



وبحسب صحيفة "إندبندنت"، اتبع المشاركون برنامجاً علاجياً لمدة 12 أسبوعاً مع تناول مكملات أوميغا 3 بجرعة 2.7 غرام من حمض إيكوسابنتاينويك وحمض دوكوساهيكسانويك يوميًا، مع الحفاظ على نظامهم الغذائي المعتاد.





وتم قياس استقلاب الكربوهيدرات والدهون لدى المشاركين، بالإضافة إلى الاستجابات الالتهابية، وخاصةً في الأنسجة الدهنية (الدهون)، قبل وبعد تناول مكملات أوميغا 3.





ومن المهم الإشارة إلى أن الالتهاب آلية دفاع طبيعية تساعد أجسامنا على مكافحة العدوى. ومع ذلك، عندما يستمر لفترة طويلة حتى بدون عدوى، فإنه يعزز تطور الأمراض المزمنة، بما في ذلك من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية.





تأثير المكملات على الالتهاب



وأظهرت التجربة أن تناول مكملات أوميغا 3 EPA وDHA لمدة 3 أشهر أدى إلى تقليل قدرة الكوليسترول الضار منخفض الكثافة لدى المشاركين على إحداث التهاب في أنسجتهم الدهنية.





كذلك، أزالت هذه المكملات الصلة بين التهاب الأنسجة الدهنية الناجم عن الكوليسترول الضار منخفض الكثافة أو غيره من المحفزات الأيضية والميكروبية والعديد من عوامل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.





إضافة إلى ذلك، حسّنت المكملات قدرة المشاركين على إفراز الأنسولين استجابةً لارتفاع نسبة السكر في الدم، وعلى التخلص من الدهون بعد تناول وجبة غنية بالدهون.