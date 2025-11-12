Advertisement

صحة

دراسة: 5 آلاف خطوة يومياً قد تبطئ تدهور الدماغ لدى مرضى ألزهايمر

Lebanon 24
12-11-2025 | 16:00
كشفت دراسة علمية حديثة أن المشي 5 آلاف خطوة يوميًا يمكن أن يحد من التغيرات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر، عبر تقليل تراكم بروتين تاو المسؤول عن تدهور الذاكرة والقدرات الإدراكية.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature شملت نحو 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و90 عامًا، في مراحل مبكرة من المرض. وخضع المشاركون لفحوص دماغية لقياس معدلات تراكم بروتيني تاو والأميلويد، إلى جانب اختبارات سنوية للذاكرة.
وأظهرت النتائج أن من يمشون بين 5 إلى 7 آلاف خطوة يوميًا احتفظوا بقدراتهم العقلية لفترة أطول، وسُجّلت لديهم نسب أقل من تراكم البروتينات المسببة للمرض. حتى من يقطعون 3 آلاف خطوة يوميًا لاحظ الباحثون لديهم تحسنًا طفيفًا في الأعراض.

وأكد باحثون من مؤسسات مرموقة مثل كلية طب هارفارد وجامعة تورونتو ومعهد بانر لدراسات ألزهايمر، أن هذا الهدف البسيط قابل للتحقيق خصوصًا لكبار السن، بفضل أجهزة تتبع الخطوات والساعات الذكية التي تُسهل مراقبة النشاط اليومي.

ويشير العلماء إلى أن المشي المنتظم لا يحافظ فقط على اللياقة البدنية، بل يُسهم أيضًا في إبطاء التدهور العصبي المرتبط بألزهايمر، ما يجعل الحركة اليومية علاجًا وقائيًا بسيطًا وفعّالًا ضد أكثر أمراض الشيخوخة شيوعًا.
 
(الألمانية)
