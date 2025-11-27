العمل أمام الشاشات.. كم من الوقت آمن؟

أفاد ، أخصائي طب وجراحة العيون، أن العمل على الكمبيوتر آمن لمدة لا تزيد عن ست ساعات يوميا، بشرط أخذ فترات راحة منتظمة.

ووفقا للبروفيسور، الحد لوقت العمل المريح على الكمبيوتر يتراوح بين 4 و6 ساعات يوميا، مع التأكيد على أن إرهاق لا يعتمد فقط على مدة الاستخدام، بل أيضا على طريقة جدول العمل. وينصح بالعمل على فترات 45 دقيقة، تليها استراحة إلزامية تتراوح بين 10 و20 دقيقة لإراحة العينين.

وأشار البروفيسور إلى أن الشاشات الحديثة، على عكس شاشات CRT القديمة، لا تؤثر سلبا على الرؤية، فهي تخضع لاختبارات صحية ولا تُطرح للبيع إلا إذا استوفت معايير السلامة.



وأضاف: "لا أساس طبي لنظارات بلو راي، فهي مشروع تجاري بحت. الشاشات الحديثة آمنة تماما للبشر، لكن ضبط السطوع والتباين ومسافة المشاهدة بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية".



وأضاف أن أي شعور بجفاف أو تعب أو حرقة في العينين يستدعي مراجعة طبيب عيون لتشخيص سبب الانزعاج البصري وعلاجه. (روسيا اليوم)