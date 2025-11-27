24
صحة
العمل أمام الشاشات.. كم من الوقت آمن؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
البروفيسور
فياتشيسلاف كورينكوف
، أخصائي طب وجراحة العيون، أن العمل على الكمبيوتر آمن لمدة لا تزيد عن ست ساعات يوميا، بشرط أخذ فترات راحة منتظمة.
ووفقا للبروفيسور، الحد
الأقصى
لوقت العمل المريح على الكمبيوتر يتراوح بين 4 و6 ساعات يوميا، مع التأكيد على أن إرهاق
العين
لا يعتمد فقط على مدة الاستخدام، بل أيضا على طريقة جدول العمل. وينصح بالعمل على فترات 45 دقيقة، تليها استراحة إلزامية تتراوح بين 10 و20 دقيقة لإراحة العينين.
وأشار البروفيسور إلى أن الشاشات الحديثة، على عكس شاشات CRT القديمة، لا تؤثر سلبا على الرؤية، فهي تخضع لاختبارات صحية ولا تُطرح للبيع إلا إذا استوفت معايير السلامة.
وأضاف: "لا أساس طبي لنظارات بلو راي، فهي مشروع تجاري بحت. الشاشات الحديثة آمنة تماما للبشر، لكن ضبط السطوع والتباين ومسافة المشاهدة بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية".
وأضاف أن أي شعور بجفاف أو تعب أو حرقة في العينين يستدعي مراجعة طبيب عيون لتشخيص سبب الانزعاج البصري وعلاجه. (روسيا اليوم)
