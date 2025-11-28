نصائح غذائية ورياضية للحد من السمنة ومضاعفاتها

تُعدّ السمنة من أبرز المشكلات الصحية في العالم اليوم، وهي حالة يحدث فيها تراكم مفرط للدهون في الجسم يؤثر سلباً على الصحة العامة. تُعرَّف السمنة عادةً من خلال مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يشير إلى السمنة عند بلوغ 30 أو أكثر.
أولاً: أسباب السمنة
1. أسباب مرتبطة بنمط الحياة
الإفراط في تناول السعرات الحرارية، خاصة من الوجبات السريعة والسكريات.
قلة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة.
النوم غير الكافي الذي يؤثر على الشهية والهرمونات.
2. أسباب بيولوجية ووراثية
العوامل الوراثية التي تؤثر على طريقة تخزين الدهون وحرق السعرات.
اختلال الهرمونات مثل قصور الغدة الدرقية أو زيادة الكورتيزول.
3. عوامل نفسية وسلوكية
الأكل العاطفي المرتبط بالتوتر أو الاكتئاب.
عادات غذائية خاطئة مكتسبة منذ الطفولة.
4. أدوية قد تسبب زيادة الوزن
بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، أدوية السكري
، والستيرويدات قد تؤدي إلى زيادة الوزن.
ثانياً: مخاطر السمنة الصحية
1. أمراض القلب والشرايين
زيادة الدهون ترفع ضغط الدم
والكوليسترول، ما يزيد خطر الجلطات القلبية.
2. السكري من النوع الثاني
السمنة تُعد العامل الأكبر في الإصابة بالسكري نتيجة مقاومة الأنسولين.
3. مشاكل الجهاز التنفسي
مثل انقطاع النفس أثناء النوم وصعوبة التنفس.
4. أمراض المفاصل والعظام
وزن الجسم الزائد يضغط على المفاصل، خصوصاً الركبتين والفقرات.
5. أنواع معينة من السرطان
مثل سرطان الثدي، والقولون، والكلى (وفق دراسات طبية).
6. اضطرابات نفسية
زيادة الوزن قد تسبب انخفاض تقدير الذات والاكتئاب.
ثالثاً: طرق الوقاية من السمنة
1. تبني نظام غذائي صحي
الإكثار من الخضروات والفواكه.
الحد من السكريات والدهون المشبعة.
تناول وجبات منظمة وتجنب الأكل المتأخر ليلاً.
2. النشاط البدني المنتظم
150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المتوسط على الأقل.
دمج المشي، السباحة، أو تمارين القوة.
3. تنظيم النوم
الحصول على 7–8 ساعات يومياً.
تجنب الشاشات قبل النوم.
4. إدارة التوتر
ممارسة التأمل أو اليوغا.
تجنب تناول الطعام كرد فعل للمشاعر.
5. المتابعة الطبية
مراقبة الوزن بشكل دوري
.
استشارة اختصاصي تغذية عند الحاجة.
علاج أي مشاكل هرمونية أو صحية مسببة للوزن الزائد.