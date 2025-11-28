نصائح غذائية ورياضية للحد من السمنة ومضاعفاتها

Advertisement

تُعدّ السمنة من أبرز المشكلات الصحية في العالم اليوم، وهي حالة يحدث فيها تراكم مفرط للدهون في الجسم يؤثر سلباً على الصحة العامة. تُعرَّف السمنة عادةً من خلال مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يشير إلى السمنة عند بلوغ 30 أو أكثر.أولاً: أسباب السمنة1. أسباب مرتبطة بنمط الحياةالإفراط في تناول السعرات الحرارية، خاصة من الوجبات السريعة والسكريات.قلة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة.النوم غير الكافي الذي يؤثر على الشهية والهرمونات.2. أسباب بيولوجية ووراثيةالعوامل الوراثية التي تؤثر على طريقة تخزين الدهون وحرق السعرات.اختلال الهرمونات مثل قصور الغدة الدرقية أو زيادة الكورتيزول.3. عوامل نفسية وسلوكيةالأكل العاطفي المرتبط بالتوتر أو الاكتئاب.عادات غذائية خاطئة مكتسبة منذ الطفولة.4. أدوية قد تسبب زيادة الوزنبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، أدوية ، والستيرويدات قد تؤدي إلى زيادة الوزن.ثانياً: مخاطر السمنة الصحية1. أمراض القلب والشرايينزيادة الدهون ترفع ضغط والكوليسترول، ما يزيد خطر الجلطات القلبية.2. السكري من النوع الثانيالسمنة تُعد العامل الأكبر في الإصابة بالسكري نتيجة مقاومة الأنسولين.3. مشاكل الجهاز التنفسيمثل انقطاع النفس أثناء النوم وصعوبة التنفس.4. أمراض المفاصل والعظاموزن الجسم الزائد يضغط على المفاصل، خصوصاً الركبتين والفقرات.5. أنواع معينة من السرطانمثل سرطان الثدي، والقولون، والكلى (وفق دراسات طبية).6. اضطرابات نفسيةزيادة الوزن قد تسبب انخفاض تقدير الذات والاكتئاب.ثالثاً: طرق الوقاية من السمنة1. تبني نظام غذائي صحيالإكثار من الخضروات والفواكه.الحد من السكريات والدهون المشبعة.تناول وجبات منظمة وتجنب الأكل المتأخر ليلاً.2. النشاط البدني المنتظم150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المتوسط على الأقل.دمج المشي، السباحة، أو تمارين القوة.3. تنظيم النومالحصول على 7–8 ساعات يومياً.تجنب الشاشات قبل النوم.4. إدارة التوترممارسة التأمل أو اليوغا.تجنب تناول الطعام كرد فعل للمشاعر.5. المتابعة الطبيةمراقبة الوزن بشكل .استشارة اختصاصي تغذية عند الحاجة.علاج أي مشاكل هرمونية أو صحية مسببة للوزن الزائد.