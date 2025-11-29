مركّب طبيعي قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر.. ما هو؟

كشف فريق من العلماء عن مركبات نشطة في نبات الصبار قد تدعم صحة الدماغ وتبطئ تدهور الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر، المرض الأكثر شيوعًا بين أسباب الخرف.

وأظهرت الدراسة أن مركبات مستخلصة من الصبار قد تثبط إنزيمين مهمين مرتبطين بتدهور الذاكرة، هما الأستيل كولينستراز (AChE) والبيوتريل كولينستراز (BChE).وقالت مريم خضراوي، المعدة الرئيسة للدراسة: "فحصنا جزيئات متعددة مستخلصة من الصبار، ووجدنا أن مركب بيتا سيتوستيرول الأكثر فعالية واستقراراً، ما يجعله مرشحاً واعداً لتطوير أدوية جديدة".وباستخدام تقنيات محاكاة الالتحام الجزيئي والديناميكيات، تبين أن بيتا سيتوستيرول يرتبط بقوة بكل من إنزيمي AChE وBChE، متفوقاً على مركبات أخرى مثل حمض السكسينيك، ما يمنحه دوراً محتملاً كمثبط مزدوج، وهو أمر قد يكون حاسماً في إدارة مرض ألزهايمر. (إرم نيوز)