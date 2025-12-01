Advertisement

صحة

إلى متى يبقى النيكوتين في جسمك؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1449658-639002300261937126.webp
Doc-P-1449658-639002300261937126.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمكن للنيكوتين، المادة المسببة للإدمان الموجودة في التبغ والسجائر الإلكترونية، أن يبقى في الجسم لعدة أيام بعد الاستخدام.

يمتلك النيكوتين نصف عمر يقارب الساعتين، ويزول معظم تأثيره من الدم خلال 24 ساعة، بينما يبقى منتجه الثانوي، الكوتينين، لعدة أيام، ما يجعله مؤشرًا موثوقًا لقياس التعرض للنيكوتين.
Advertisement

وفقًا لموقع Verywell Health، يمكن الكشف عن النيكوتين في الدم، البول، اللعاب، والشعر، وتختلف مدة الكشف بحسب الطريقة المستخدمة.
 
كما يؤثر معدل الأيض لدى الفرد على مدة بقاء النيكوتين في الجسم، حيث يميل الأشخاص سريعو الأيض إلى التدخين أكثر، ما يزيد من المخاطر الصحية لديهم.

يصل النيكوتين بسرعة إلى الدماغ خلال 10 إلى 20 ثانية، ويزيد مستويات الدوبامين والأدرينالين، ما يخلق شعورًا بالمتعة ويؤدي مع الوقت إلى الاعتماد الجسدي والإدمان النفسي.

كما يرفع النيكوتين معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس، ويزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويشكل خطرًا خاصًا على أدمغة الأطفال والمراهقين والجنين.

أعراض الانسحاب والتسمم

وتبدأ أعراض انسحاب النيكوتين بعد ساعات من آخر استخدام، وتكون أقوى خلال الأيام الثلاثة الأولى، وتستمر عادةً من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. تشمل الأعراض الشائعة: الرغبة في التدخين، التوتر، الأرق، صعوبة التركيز، القلق، زيادة الشهية، والاكتئاب، بينما تشمل الأعراض الأقل شيوعاً: التعب، الصداع، الدوار، السعال، وتقرحات الفم.


ويمكن أن يحدث تسمم بالنيكوتين، خاصة عبر السجائر الإلكترونية والسوائل المحتوية على النيكوتين، حيث تظهر أعراضه المبكرة مثل  الغثيان والقيء والصداع وتسارع التنفس والدوار والارتباك، بينما تتطلب الأعراض الشديدة مثل النوبات القلبية وفشل التنفس التدخل الطبي الفوري. ويعد الأطفال أكثر عرضة للتسمم.


لمساعدة المدخنين على الإقلاع، يمكن استخدام العلاج بالنيكوتين البديل (لصقات أو علكة) لتقليل الرغبة دون المواد الضارة في التبغ.


ويزيد الجمع بين العلاج والاستشارات النفسية وتقنيات الاسترخاء والأدوية غير المحتوية على النيكوتين، مثل فارينكلين وبوبروبيون، من فرص النجاح، مع التنبيه إلى أن السجائر الإلكترونية لا يُنصح بها كوسيلة للإقلاع. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
برد الشتاء.. كيف يؤثر على جسمك؟
lebanon 24
02/12/2025 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تمارين تُحاكي تأثير النيكوتين.. طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين
lebanon 24
02/12/2025 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
lebanon 24
02/12/2025 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
lebanon 24
02/12/2025 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الكشف عن

التركي

الترك

روبيو

الكوت

العلا

عمر ي

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:30 | 2025-12-02
01:29 | 2025-12-02
16:07 | 2025-12-01
12:54 | 2025-12-01
10:51 | 2025-12-01
09:07 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24