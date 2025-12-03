Advertisement

صحة

لتجنب الأمراض.. متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:36
حذر خبراء صحة الفم من أن استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة أو تنظيف الأسنان بطريقة غير صحيحة قد يسبب مشكلات صحية متعددة، كما يمكن أن يؤدي إلى تراكم ملايين البكتيريا الضارة، بحسب ما أوضح طبيب الأسنان سيمون بارديناس عبر حسابه على منصة "تيك توك".
وأكد بارديناس أن صحة الفم لا تقتصر على الابتسامة البراقة، بل تلعب دورا أساسيا في الوقاية من مشاكل صحية أكبر، وأوضح أن طريقة تنظيف الأسنان وعدد مرات تغيير الفرشاة يمكن أن تقي من أمراض الفم.
 
وقال بارديناس"إذا اهترأت شعيرات الفرشاة بسرعة، فربما يكون السبب الضغط الشديد أثناء التنظيف، وهذا قد يلحق الضرر بأسنانك ولثتك".

وأوصى الطبيب بتغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو فور التعافي من أي عدوى فيروسية أو بكتيرية، لتجنب تراكم البكتيريا.

وأضاف "يمكنك أيضا تبديل فرشاة أسنانك كل موسم، مبينا أن الشعيرات المتهالكة أو المسطحة علامة واضحة على ضرورة استبدال الفرشاة. محذراً من أن التنظيف العنيف قد يؤدي إلى انحسار اللثة وتآكل مينا الأسنان. (ارم نيوز)


 
 
ارم نيوز

