فضيحة غذائية في أوروبا: مواد سامة في هذه المنتجات!

Advertisement

كشفت دراسة جديدة لمنظمة "شبكة عمل مبيدات الآفات في " (PAN Europe) عن مستويات مرتفعة من " الأبدية" السامة داخل منتجات الحبوب المتداولة في أوروبا، بما فيها حبوب الإفطار والمعكرونة والخبز والدقيق.وأظهرت النتائج وجود مادة حمض التريفلوروأسيتيك (TFA) الناتجة عن تحلل مبيدات آفات تحتوي على مركبات PFAS في أكثر من 80% من العينات التي شملت 65 منتجاً من 16 دولة أوروبية.ووفق الدراسة، تعد حبوب الإفطار الأكثر تلوثاً، إذ سجّلت نسباً تفوق تلك الموجودة في مياه الصنبور بـ 100 مرة، فيما كانت المنتجات المصنوعة من القمح الأعلى احتواءً لهذه المواد. وتصدرت كل من إيرلندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا قائمة الدول الأكثر تلوثاً.وتحمل مركبات PFAS اسم "المواد الكيميائية الأبدية" لقدرتها الشديدة على مقاومة التحلل، ما يجعلها تتراكم في البيئة لقرون. أما TFA، المصنّفة كمادة "سامة للتكاثر"، فترتبط بمخاطر صحية تشمل اضطرابات الغدة الدرقية والكبد والمناعة، إضافة إلى تأثيرات محتملة على الخصوبة ونمو الأجنة. وتشير دلائل متزايدة أيضاً إلى علاقة محتملة بين هذه المواد وبعض أنواع السرطان.ويضيف هذا التقرير إلى سلسلة دراسات سابقة كشفت وجود هذه المواد في النبيذ ومياه الشرب، نتيجة سهولة انتقالها إلى النباتات وتسرّبها في البيئة. (روسيا اليوم)