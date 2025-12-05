صحة طفلك أولاً… مخاطر خفية وراء استئصال اللوزتين المبكر

Advertisement

حذّر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور كالسين غمزاتوف من اللجوء السريع إلى استئصال اللوزتين، مؤكداً أن لهما دوراً محورياً في تطوير مناعة الطفل، خصوصاً في سنواته الأولى.وأوضح غمزاتوف أن التهاب الحلق ونزلات البرد شائعة في الشتاء، إلا أن التفكير الفوري بالاستئصال غير صحيح، إذ يُفضَّل في معظم الحالات تقليص حجم اللوزتين فقط، خصوصاً عند إجراء عملية الغدانيات.وتُطرح الجراحة الجذرية كخيار أخير فقط عند تكرار الالتهاب، أو ظهور لويحات، أو حدوث مضاعفات قيحية. وشدّد الطبيب على أهمية نظافة الفم والتغذية السليمة، لأن قد تفاقم المشكلة.كما نبّه غمزاتوف إلى ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أولى العلامات، لأن التهاب اللوزتين غير المعالج قد يكون خطيراً، خصوصاً لدى من يعانون من ضعف المناعة.بدوره، حذّر الدكتور ستاروفيتسكي من أن الخطر الأكبر لالتهاب اللوزتين يكمن في مضاعفاته البعيدة المدى، ما يجعل التشخيص المبكر والعلاج السليم ضرورة لا خياراً. (ارم نيوز)