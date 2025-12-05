هل يساعد الجزر على النوم؟

بعد انتشار صيحة تناول 7 حبات من الجزر قبل النوم لتحسين مدته وجودته على ، أكد الخبراء عدم وجود أي علاقة مباشرة بين الجزر والنوم.

وتشير الظاهرة إلى محاولات بعض الأشخاص الحصول على نوم أفضل عبر حلول سريعة، مثل شرب كوب من الحليب الدافئ أو تناول الجزر الصغير قبل النوم، وفقًا لموقع "فيري ويل هيلث".

يدعي بعض مروجي هذه الصيحة أن العناصر الغذائية في الجزر، بما فيها المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي يتحول بعضها إلى فيتامين "آي"، قد تساعد في تخفيف اضطرابات النوم.

لكن خبيرة التغذية بيتيبان أوضحت أنه لا توجد دراسات علمية تثبت أن تناول 7 حبات من الجزر قبل النوم يساعد على الاسترخاء أو الحصول على نوم أفضل، مشيرة إلى أن الجزر وحده لن يطلق استجابة فيزيولوجية سريعة عند الذهاب إلى الفراش.

وأوضحت بيتيبان أن إضافة الجزر إلى نظام غذائي متوازن قد يحسن جودة النوم بشكل غير مباشر، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات خلال اليوم ينامون بشكل أفضل. وأضافت أن بناء أنماط غذائية صحية أفضل من الاعتماد على طعام واحد، مؤكدة أن المركبات النباتية الموجودة في الجزر لن تحسن النوم مباشرة، وتصحيح النقص الغذائي فقط يدعم الوظائف البيولوجية الطبيعية.

و أوضح توماس كلينيكي، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل بجامعة ستاتن، أن الجزر لا يعمل كمهدئ طبيعي، وأنه لا توجد أي وثيقة تثبت علاقة سببية بين معينة وجودة النوم، مشددًا على أن أسلوب الحياة الصحي، المتوازن، ممارسة التمارين الرياضية، واتباع قواعد نظافة النوم هي أفضل وصفة للحصول على نوم جيد.