صحة

هل يساعد الجزر على النوم؟

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:02
Doc-P-1451338-639005659223951922.jpg
Doc-P-1451338-639005659223951922.jpg photos 0
بعد انتشار صيحة تناول 7 حبات من الجزر قبل النوم لتحسين مدته وجودته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الخبراء عدم وجود أي علاقة مباشرة بين الجزر والنوم.

وتشير الظاهرة إلى محاولات بعض الأشخاص الحصول على نوم أفضل عبر حلول سريعة، مثل شرب كوب من الحليب الدافئ أو تناول الجزر الصغير قبل النوم، وفقًا لموقع "فيري ويل هيلث".

يدعي بعض مروجي هذه الصيحة أن العناصر الغذائية في الجزر، بما فيها المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي يتحول بعضها إلى فيتامين "آي"، قد تساعد في تخفيف اضطرابات النوم.

لكن خبيرة التغذية ديبي بيتيبان أوضحت أنه لا توجد دراسات علمية تثبت أن تناول 7 حبات من الجزر قبل النوم يساعد على الاسترخاء أو الحصول على نوم أفضل، مشيرة إلى أن الجزر وحده لن يطلق استجابة فيزيولوجية سريعة عند الذهاب إلى الفراش.

وأوضحت بيتيبان أن إضافة الجزر إلى نظام غذائي متوازن قد يحسن جودة النوم بشكل غير مباشر، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات خلال اليوم ينامون بشكل أفضل. وأضافت أن بناء أنماط غذائية صحية أفضل من الاعتماد على طعام واحد، مؤكدة أن المركبات النباتية الموجودة في الجزر لن تحسن النوم مباشرة، وتصحيح النقص الغذائي فقط يدعم الوظائف البيولوجية الطبيعية.

و أوضح توماس مايكل كلينيكي، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل بجامعة جزيرة ستاتن، أن الجزر لا يعمل كمهدئ طبيعي، وأنه لا توجد أي وثيقة تثبت علاقة سببية بين حمية معينة وجودة النوم، مشددًا على أن أسلوب الحياة الصحي، النظام الغذائي المتوازن، ممارسة التمارين الرياضية، واتباع قواعد نظافة النوم هي أفضل وصفة للحصول على نوم جيد.

