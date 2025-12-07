22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
Lebanon 24
07-12-2025
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف علماء روس أن الفلوكسيتين، المادة الفعالة في أحد أشهر مضادات الاكتئاب، يمكن أن يثبط تدفّق السيروتونين إلى البويضات الناضجة ويقلل من نشاط الجينات المسؤولة عن نمو الجريبات في المبيض، ما قد يؤدي إلى تأخر نضوج الخلايا الجنسية وانخفاض معدل الإباضة، بحسب مؤسسة العلوم الروسية.
Advertisement
وأوضح دينيس نيكيشين من جامعة
موسكو
أن الدراسة هي الأولى التي تكشف آلية جزيئية مباشرة للتأثيرات السلبية للفلوكسيتين على المبيض، مؤكداً أن الدواء لا يقتصر تأثيره على الدماغ أو الجهاز الهرموني، بل "يستهدف البويضة نفسها"، فيعطل تواصلها مع الخلايا الجرابية ويضعف جودة البويضات قبل الإباضة، بما قد يهدد نجاح الإخصاب وتطور الجنين لاحقاً.
وكانت أبحاث سابقة على إناث الفئران أظهرت أن تناول الفلوكسيتين يسيء إلى نضج البويضات ويخفض احتمال حدوث الحمل بنسبة 18%.
وفي الدراسة الحالية، تبيّن أن الدواء يقلل بشكل واضح من تركيز السيروتونين في الأعضاء التناسلية، وهو هرمون أساسي في تطور البويضات، من دون أن يغيّر الهرمونات الجنسية أو يسبب اضطراباً في
الدورة
الشهرية، لكنه يمنع تراكم السيروتونين داخل البويضات النامية ويخفض نشاط الجينات المسؤولة عن تفاعلها مع الأنسجة وتكوين الجريبات، ما أدى إلى انخفاض يقارب 30% في عدد البويضات الناضجة القادرة على الإخصاب لدى الفئران البالغة. ويؤكد نيكيشين ضرورة أخذ هذه المعطيات في الحسبان عند اختيار مضادات الاكتئاب للمرضى الذين يخططون للحمل، بسبب احتمال تأثير الفلوكسيتين السلبي في جودة البويضات وفرص الإنجاب. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لماذا يفضّل البعض اللون الأزرق؟... دراسة تربطه بالإكتئاب!
Lebanon 24
لماذا يفضّل البعض اللون الأزرق؟... دراسة تربطه بالإكتئاب!
07/12/2025 11:59:27
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب تراجع خصوبة المرأة؟
Lebanon 24
ما سبب تراجع خصوبة المرأة؟
07/12/2025 11:59:27
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
07/12/2025 11:59:27
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
07/12/2025 11:59:27
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
القادر
الدورة
روسيا
فلوكس
رابية
موسكو
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
Lebanon 24
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
04:44 | 2025-12-07
07/12/2025 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
04:31 | 2025-12-07
07/12/2025 04:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
02:31 | 2025-12-07
07/12/2025 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الزيت الشائع للطهي قد يكون مسؤولاً عن زيادة الوزن
Lebanon 24
هذا الزيت الشائع للطهي قد يكون مسؤولاً عن زيادة الوزن
00:43 | 2025-12-07
07/12/2025 12:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة واحدة تعادل كريمات العناية
Lebanon 24
فاكهة واحدة تعادل كريمات العناية
23:56 | 2025-12-06
06/12/2025 11:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:44 | 2025-12-07
مكمّلات ما قبل التمرين.. هذا أثرها على جسدك
04:31 | 2025-12-07
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
02:31 | 2025-12-07
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
00:43 | 2025-12-07
هذا الزيت الشائع للطهي قد يكون مسؤولاً عن زيادة الوزن
23:56 | 2025-12-06
فاكهة واحدة تعادل كريمات العناية
23:00 | 2025-12-06
من لقمة واحدة إلى تسوّس سريع… ماذا يفعل السكر بأسنانك؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 11:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24