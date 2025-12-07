فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث

اكتشف علماء روس أن الفلوكسيتين، المادة الفعالة في أحد أشهر مضادات الاكتئاب، يمكن أن يثبط تدفّق السيروتونين إلى البويضات الناضجة ويقلل من نشاط الجينات المسؤولة عن نمو الجريبات في المبيض، ما قد يؤدي إلى تأخر نضوج الخلايا الجنسية وانخفاض معدل الإباضة، بحسب مؤسسة العلوم الروسية.

وأوضح دينيس نيكيشين من جامعة أن الدراسة هي الأولى التي تكشف آلية جزيئية مباشرة للتأثيرات السلبية للفلوكسيتين على المبيض، مؤكداً أن الدواء لا يقتصر تأثيره على الدماغ أو الجهاز الهرموني، بل "يستهدف البويضة نفسها"، فيعطل تواصلها مع الخلايا الجرابية ويضعف جودة البويضات قبل الإباضة، بما قد يهدد نجاح الإخصاب وتطور الجنين لاحقاً.



وكانت أبحاث سابقة على إناث الفئران أظهرت أن تناول الفلوكسيتين يسيء إلى نضج البويضات ويخفض احتمال حدوث الحمل بنسبة 18%.

وفي الدراسة الحالية، تبيّن أن الدواء يقلل بشكل واضح من تركيز السيروتونين في الأعضاء التناسلية، وهو هرمون أساسي في تطور البويضات، من دون أن يغيّر الهرمونات الجنسية أو يسبب اضطراباً في الشهرية، لكنه يمنع تراكم السيروتونين داخل البويضات النامية ويخفض نشاط الجينات المسؤولة عن تفاعلها مع الأنسجة وتكوين الجريبات، ما أدى إلى انخفاض يقارب 30% في عدد البويضات الناضجة القادرة على الإخصاب لدى الفئران البالغة. ويؤكد نيكيشين ضرورة أخذ هذه المعطيات في الحسبان عند اختيار مضادات الاكتئاب للمرضى الذين يخططون للحمل، بسبب احتمال تأثير الفلوكسيتين السلبي في جودة البويضات وفرص الإنجاب. (روسيا اليوم)