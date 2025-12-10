Advertisement

صحة

لتقليل دهون البطن العميقة طبيعياً.. تناولوا هذه الاطعمة

Lebanon 24
10-12-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1453033-639009527175466924.webp
Doc-P-1453033-639009527175466924.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتراكم الدهون الحشوية في عمق تجويف البطن حول أعضاء حيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وهو ما يجعله مرتبطاً بمشكلات صحية خطيرة، من أبرزها أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وغيرها من الأمراض المزمنة.
Advertisement
ولا شك أن المرء يستطيع مكافحة هذه الدهون عبر ممارسة الرياض، إلا أن السبيل الأكثر طبيعية وفعالية للتخلص من الدهون الحشوية يكمن في تناول أصناف محددة من الأطعمة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

وفي هذا السياق، نصح الدكتور سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي المدرب في جامعات هارفرد وستانفورد ومعهد الطب الهندي AIIMS، الذي يتابعه أكثر من 1.4 مليون شخص عبر منصة إنستغرام، بالحرص على تناول سبعة أطعمة ومشروبات يوميًا لمكافحة هذه الدهون.
1. الشاي الأخضر
فقد أوضح سيثي أن مادة EGCG الموجودة في الشاي الأخضر تُعزّز عملية أكسدة الدهون وتستهدف الدهون الحشوية تحديدا. ولمن لا يفضلون الشاي الأخضر، يمكن اللجوء إلى القهوة كخيار بديل.

وقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2012 في دورية Functional Foods أن تناول مكملات الشاي الأخضر الغنية بالكاتشين لمدة 12 أسبوعًا أسهم في تقليل مساحة الدهون الحشوية لدى من يعانون من ارتفاعها.
2. الأفوكادو
كما شدد على أهمية الأفوكادو الذي يتميز باحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف القابلة للذوبان، وهما عنصران يساعدان على تنظيم مستويات الأنسولين وتقليل الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى خفض الدهون. ووفق دراسة أُجريت عام 2021 في جامعة إلينوي، فإن تناول حبة أفوكادو يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن ساعد النساء على تقليل دهون البطن الحشوية بصورة ملحوظة.
3. الخضراوات الورقية
كذلك تُسهم الألياف ومضادات الأكسدة الوفيرة في الخضراوات الورقية والصليبية في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول. وبحسب دراسة نُشرت عام 2014 في دورية The Academy of Nutrition and Dietetics، فإن تناول الخضراوات الخضراء ارتبط بانخفاض تراكم دهون الكبد والدهون الحشوية، إضافة إلى تحسين حساسية الأنسولين لدى الشباب اللاتينيين.
4. الأسماك الدهنية
إلى ذلك، نصح الطبيب بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 التي تُسهم في تحسين حساسية الأنسولين وتستهدف الدهون العميقة في منطقة البطن. ويشير الدكتور سيثي إلى أن الجوز وبذور الكتان يُعدّان خيارين ممتازين لمن يتبعون الأنظمة الغذائية النباتية. وفي دراسة نُشرت عام 2019 في دورية Biochemistry and Cell Biology، تبين أن للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تأثيرات إيجابية في تقليل الدهون الحشوية لدى الفئران البدينة.
5. زيت الزيتون البكر الممتاز
كما شدد على أهمية زيت الزيتون إذ يساهم زيت الزيتون البكر الممتاز، بفضل الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينولات، في خفض الدهون الحشوية وتحسين مؤشرات الصحة العامة. فقد أوضحت دراسة نُشرت عام 2020 في دورية Metabolites أن تناول مكملات زيت الزيتون لمدة شهرين أدى إلى انخفاض كبير في مؤشرات الكبد الدهني ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.
6. الزبادي اليوناني
كذلك يُعدّ الزبادي اليوناني العادي وغير المُحلى مصدرًا غنيًا بالبروتين والبروبيوتيك، ما يجعله غذاءً مثاليًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الدهون. وقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2015 في دورية Nature Portfolio ارتباط تناول الزبادي بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ودهون الجسم.
 
مواضيع ذات صلة
عن دهون البطن الزائدة.. تحذير عاجل للنساء
lebanon 24
10/12/2025 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الأطعمة لا ينبغي تناولها أثناء نزلات البرد
lebanon 24
10/12/2025 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تتناول هذه الأطعمة على معدة فارغة!
lebanon 24
10/12/2025 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر؟
lebanon 24
10/12/2025 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24

اليونان

الزيتون

الهندي

الصليب

الرياض

السكري

صليبي

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:57 | 2025-12-10
03:18 | 2025-12-10
00:11 | 2025-12-10
16:58 | 2025-12-09
16:47 | 2025-12-09
13:18 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24