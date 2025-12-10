ملعقة من "الحبة السوداء" تحمي من السمنة!

كشف فريق بحثي من المتروبوليتانية في أن بذور حبة البركة أو "الحبة السوداء" (Nigella sativa)، المعروفة تقليدياً بخصائصها الطبية، قد تحمل فوائد ملموسة لصحة القلب والوقاية من السمنة، بعدما أظهرت تجربة سريرية أنها تساعد على خفض والحدّ من تكوّن الخلايا الدهنية في الجسم، بحسب تقرير نشره موقع "MedicalXpress" العلمي.

واعتمد الباحثون على تجربة مزدوجة المسار شملت تجارب خلوية وأخرى سريرية على البشر. ففي الجزء السريري، طُلب من المشاركين تناول 5 غرامات من مسحوق بذور حبة البركة يومياً -أي ما يعادل تقريباً ملعقة طعام واحدة- لمدة ثمانية أسابيع متواصلة.



وبنهاية فترة الدراسة، سجّل المشاركون الذين تناولوا حبة البركة عدة نتائج هامة، من بينها انخفاضاً واضحاً في مستوى الدهون الثلاثية (TG) في ، وتراجعاً في الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي، وارتفاعاً في مستوى الكوليسترول المفيد (HDL).



فيما رأى الباحثون أن هذه التحسينات في صورة دهون الدم ترتبط عادةً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة المرتبطة بها.

هذا ولم تتوقف الدراسة عند حدود قياس المؤشرات الدموية، إذ أجرى الفريق أيضاً تجارب خلوية لفهم ما يحدث داخل الخلايا الدهنية. وأظهرت النتائج أن مستخلص بذور حبة البركة يثبط عملية تكوين الخلايا الدهنية (Adipogenesis)، من خلال تقليل تراكم قطرات الدهون داخل الخلايا وإعاقة تحول الخلايا إلى خلايا دهنية ناضجة.



وبحسب الباحثين، يشير ذلك إلى أن تناول حبة البركة قد يساهم في الحدّ من تراكم الدهون في الجسم، ودعم جهود خفض الوزن والوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل ارتفاع الدهون في الدم واضطرابات التمثيل الغذائي. (العربية)