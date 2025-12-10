التطعيمات الموسمية للأطفال وأهميتها في الوقاية من أمراض الشتاء

تُعدّ التطعيمات الموسمية للأطفال أحد أهم الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. فهذه التطعيمات تعزز مناعة الطفل وتقلّل من احتمالية الإصابة بالمضاعفات الخطيرة التي قد تهدد صحته.



ينصح الأطباء بإعطاء التطعيمات في الوقت المناسب قبل بدء موسم الشتاء، مع متابعة جدول التطعيمات الموصى به لكل طفل حسب عمره وحالته الصحية. الالتزام بالتطعيمات لا يحمي الطفل فقط، بل يساهم أيضًا في الحد من انتشار العدوى بين أفراد المجتمع ويعزز الصحة العامة.

