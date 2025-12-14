السر الحقيقي خلف أسطورة "الجزر يقوي النظر"

ارتبط الجزر منذ زمن بفكرة تحسين النظر بسبب احتوائه على "البيتا-كاروتين"، وهو عنصر يحوّله الجسم إلى فيتامين A، أحد العناصر الأساسية لعملية الإبصار.



ولتوضيح دور هذا الفيتامين، يقول طبيب العيون فيليب دي. إن فيتامين A، المعروف أيضاً باسم "الريتينول"، قابل للذوبان في الدهون وضروري للرؤية البشرية. وداخل يتحوّل إلى مركّب يُسمى "11-سيس-ريتينال"، وهو ما يمكّن شبكية العين من التقاط الضوء وتحويله إلى صورة يدركها الدماغ.



ويشير كايزر إلى أن نقص فيتامين A ينعكس سلباً على النظر، خصوصاً القدرة على الرؤية في الإضاءة الخافتة، وفي هذه الحالة قد تساعد مكملات فيتامين A الوظيفة البصرية الطبيعية.



ولا يستطيع الجسم تصنيع فيتامين A بنفسه، بل يحصل عليه عبر الغذاء بطريقتين: فيتامين A "الجاهز" الموجود في الأطعمة الحيوانية أو المضاف إلى بعض المنتجات مثل الحليب والحبوب، ومركّبات تمهيدية تُعرف باسم "الكاروتينات" أبرزها "البيتا-كاروتين" الموجود بكثرة في الجزر. ومن مصادره أيضاً البطاطا الحلوة، الفليفلة، الشمام، والخضراوات الورقية الداكنة، كما تُستخدم هذه الأشكال في المكملات الغذائية.



وبحسب كايزر، فإن الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً يحصلون عادة على حاجتهم من فيتامين A من الطعام ولا يحتاجون إلى مكملات، لأن الجسم قادر على تخزينه في الكبد والعينين وأعضاء أخرى، إضافة إلى إمكانية إعادة تدوير فيتامين A المستخدم في عملية الإبصار.



في المقابل، قد يظهر نقص فيتامين A لدى من يعانون سوء تغذية طويل الأمد، أو أمراضاً في الجهاز الهضمي تعيق امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، أو نظاماً غذائياً فقيراً بفيتامين A ومصادره.



أما الإفراط ، فيحذّر الخبراء منه، خصوصاً النوع "الجاهز" الموجود في المكملات أو في أطعمة مثل الكبد، لأنه قد يسبب أضراراً في الكبد، وقد يؤدي إلى مشكلات في نمو الجنين إذا تم تناوله بكميات كبيرة خلال الحمل، لذا يُنصح بأن يكون استخدام المكملات تحت إشراف طبي، خاصة للحوامل والمرضعات. (سكاي نيوز)

