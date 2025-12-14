تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
دراسة تربط موجات الحرارة بتراجع نمو الأطفال المعرفي
نشرت مجلة "JCPP" نتائج دراسة حديثة تحدثت عن عامل خفي يعيق تطور القدرات المعرفية والإدراكية لدى الأطفال، يتمثل في التعرض لموجات الحر في سن مبكرة.
وبحسب ما أوردته المجلة، حلّل الباحثون بيانات 19607 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و4
سنوات من
جورجيا
وغامبيا ومدغشقر وملاوي وسيراليون وفلسطين، وقارنوها بقياسات مناخية دقيقة للفترة بين 2017 و2020. وتبيّن أن التعرض المتكرر لموجات الحر يعرقل اكتساب المهارات المعرفية الأساسية.
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يعيشون بشكل منتظم في ظل درجات حرارة تتجاوز 32 درجة مئوية كانوا أقل احتمالاً لتحقيق معايير النمو في القراءة والكتابة والمهارات الحسابية. وكان الأثر أوضح لدى الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، وسكان
المناطق الحضرية
، ومن يعيشون في منازل تفتقر إلى مياه نظيفة، وهي عوامل تزيد من تفاقم آثار الحرارة.
وأوضح الباحثون أن الحرارة قد تؤثر على التطور الإدراكي عبر آليات متزامنة تشمل الجفاف، والإجهاد المزمن، والالتهاب العصبي، واضطرابات النوم، وانخفاض النشاط البدني.
وخلص العلماء إلى أن النتائج تبرز حاجة ملحّة لإجراءات عاجلة، من تكييف البيئة الحضرية إلى الدعم الاجتماعي، لحماية الأطفال وضمان نمو قدراتهم الإدراكية في ظل ارتفاع سريع لدرجات الحرارة. (روسيا اليوم)
