الشمندر أم الرمان.. أي عصير هو الأفضل لخفض ضغط الدم؟

يُعد ارتفاع ضغط ، أحد أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



ومع تزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية، يلجأ الكثيرون إلى عصائر طبيعية تساعد على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، مثل عصير الرمان وعصير الشمندر.

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة البوليفينولية، مثل الأنثوسيانين والإيلاجيتانين، التي تُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات ودورها في دعم صحة الأوعية الدموية.



وأظهرت الدراسات أن شرب عصير الرمان قد يساعد على تحسين مرونة الشرايين والوقاية من تصلبها.



كما يعد الرمان مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم؛ إذ يحتوي الكوب الواحد على 533 ملليغرامًا، ما يعادل نحو 11% من الاحتياج اليومي، وهو عنصر مهم لتنظيم ضغط الدم.



ويتميز الشمندر بغناه بالنترات الغذائية، التي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسينها.



كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل البيتالين، التي تحمي الخلايا وتقلل الالتهاب.



ويُغطي كوب عصير الشمندر نحو 16% من الاحتياج اليومي لفيتامين B9 (حمض الفوليك)، الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج .



تشير الدراسات إلى أن كلا العصيرين يسهم في دعم مستويات ضغط الدم الصحية، لكن عصير الشمندر يُعد الأكثر فاعلية في هذا المجال.



قالت إيبوني كورنيش، طبيبة الطب الوظيفي في عيادات أمين، لموقع Health.com: "يحتوي عصير الشمندر على النترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في الجسم".



كما أن أصباغ البيتالين الموجودة فيه تساعد على إرخاء الأوعية الدموية بشكل طبيعي.



وأظهرت دراسة أن شرب 70-250 ملليلترًا من عصير الشمندر يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاعه.



أما الرمان، فهو غني بالبوليفينولات التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في جدران الأوعية الدموية، ويمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، لكن تأثيره عادةً ما يستمر لفترة قصيرة تصل إلى شهرين من الاستخدام اليومي.



بالمقابل، يبدو أن عصير الشمندر يوفر فوائد طويلة الأمد في دعم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.