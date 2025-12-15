تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

بالأرقام.. نقص عالمي في أوميغا 3

Lebanon 24
15-12-2025 | 16:24
يعاني أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم من نقص في تناول أوميغا 3، وهو نقص غذائي قد يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والتدهور المعرفي والالتهابات ومشاكل الرؤية، وفق تحليل نُشر في مجلة Nutrition Research Reviews.

وبحسب التحليل، الذي أعدّه باحثون من جامعة إيست أنجليا وجامعة ساوثهامبتون وهولاند آند باريت عبر مراجعة أنماط الاستهلاك في دول وفئات عمرية متعددة، فإن 76% من الناس حول العالم لا يستوفون المستويات الموصى بها من نوعين أساسيين لصحة القلب من دهون أوميغا 3 هما حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA). وأخذ الباحثون في الاعتبار توصيات السلطات الصحية العالمية وقاسوا مدى التزام السكان بها.

وأشار التحليل إلى أن معظم البالغين يُفترض أن يستهدفوا تناول ما لا يقل عن 250 ملليغرامًا يوميًا من EPA وDHA، إلا أن الكمية الفعلية المتناولة تبقى أدنى بكثير في مناطق عديدة.

وفي تعليق على انعكاسات هذا النقص، قالت أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب ميشيل روثنشتاين إن انخفاض مستويات أوميغا 3 يمكن أن يترك أثرًا ملحوظًا على صحة القلب والوظائف الإدراكية والالتهابات في الجسم، وقد يرتبط بزيادة خطر النوبات القلبية والموت القلبي المفاجئ، إضافة إلى ارتفاع الدهون الثلاثية واضطراب ضربات القلب وتراكم الترسبات في الشرايين.

وربطت روثنشتاين أيضًا نقص أوميغا 3 بتغيرات في وظائف الدماغ، منها تسارع التدهور المعرفي وارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وزيادة معدلات الاكتئاب، كما أشارت إلى أنه قد يفاقم الالتهاب في بعض حالات المناعة الذاتية مثل الصدفية، وقد يؤثر سلبًا على صحة العين نظرًا لدور أحماض أوميغا 3 في الشبكية.

ولرفع مستويات EPA وDHA، شددت روثنشتاين على أهمية معرفة الكميات المطلوبة ومصادرها، معتبرة أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والرنجة والسلمون المرقط والأنشوجة من أغنى المصادر الغذائية. وأضافت أن تناول الأسماك الدهنية بشكل متكرر قد يفيد كثيرين، بينما يمكن للمكملات الغذائية أن تساعد من لا يتناولون الأسماك بانتظام على تحسين مستويات EPA وDHA.
