فيتامينات وأعشاب.. قائمة الأطعمة التي تحمي جسمك من الالتهابات

أظهرت دراسات صحية أن بعض الأطعمة تلعب دوراً بارزاً في دعم الجهاز المناعي للجسم ومكافحة العدوى. وأكد موقع «هيلث» أن الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والليمون والغريب فروت تعد مصادر غنية بفيتامين «سي» الضروري لوظائف المناعة، بينما يحتوي الفلفل الأحمر الحلو على كميات أكبر من هذا الفيتامين، إضافة إلى البيتا كاروتين الذي يعزز صحة والجلد.

وأشار الخبراء إلى أهمية الزبادي الغني بالبروبيوتيك في تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يسهم في دعم الاستجابة المناعية، إلى جانب احتواء الأسماك الدهنية مثل والماكريل على فيتامين «د» وأحماض « 3» الدهنية التي تساهم في تقليل الالتهابات وحماية القلب والدماغ.

كما تؤكد الأبحاث أن تناول الدواجن يوفر فيتامين «ب6» الضروري لإنتاج الخلايا التائية، بينما تعمل الخضراوات الورقية على تقليل الضرر التأكسدي والالتهابات في الجسم.

ومن الأطعمة الأخرى المفيدة، المكسرات الغنية بالزنك، والزنجبيل والكركم بخصائصهما المضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى الثوم الذي يعزز الاستجابة المناعية ويقلل الالتهابات ويحمي القلب والدماغ.

وأكدت الدراسات أن دمج هذه الأطعمة ضمن اليومي يمكن أن يدعم صحة الجسم ويعزز من مقاومته للأمراض المزمنة والعدوى