صحة
حتى بعد التعافي.. هذا ما يفعله كورونا بالدماغ
Lebanon 24
21-12-2025
|
04:18
photos
أثبتت دراسة أسترالية حديثة أن
فيروس
كوفيد-19 يُحدث تغييرات دائمة في الدماغ تستمر بعد الشفاء الكامل، متجاوزاً الجهاز التنفسي، وحتى في الإصابات الخفيفة أو غير المُلاحَظَة.
استخدم باحثو جامعة غريفيث تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة، ونشرت نتائجهم في مجلة Brain, Behavior, & Immunity Health، مكتشفين تبدلات ملحوظة في المادة الرمادية والبيضاء - المناطق المسؤولة عن الذاكرة والإدراك والصحة العصبية العامة.
وأكد الدكتور كيران تاباليا، قائد الدراسة، وجود فروق في تركيب الأنسجة العصبية والكيمياء الدماغية وكثافة الإشارات العصبية، مرتبطة بشدة الأعراض الأولية، حتى لدى من مرضوا دون أعراض حادة.
تفسر هذه التغييرات استمرار اضطرابات مثل نسيان الأمور وفقدان التركيز لشهور أو سنوات.
تدعم النتائج إنذارات
منظمة الصحة العالمية
بأن "
كوفيد
طويل الأمد" يُشكل أزمة صحية عالمية، داعية لمراقبة شاملة للمتعافين بعيداً عن التنفس فقط. (العين)
