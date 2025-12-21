تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أضرار الوجبات السريعة

Lebanon 24
21-12-2025 | 11:36
تُعدّ الوجبات السريعة من أكثر الأطعمة انتشارًا بين الناس، خاصةً بين المراهقين، بسبب سهولة الحصول عليها وطعمها الجذاب. إلا أن الإكثار من تناولها يسبب أضرارًا صحية عديدة، لأنها تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر، وتفتقر إلى العناصر الغذائية المفيدة.

من أبرز أضرار الوجبات السريعة زيادة الوزن والسمنة، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي وتسبب الخمول وقلة النشاط. إضافةً إلى ذلك، فإن الإكثار منها قد يؤدي إلى ضعف التركيز وتأثيرات سلبية على النمو والصحة العامة.

لذلك، يُنصح بالحد من تناول الوجبات السريعة واستبدالها بأطعمة صحية ومتوازنة للحفاظ على صحة الجسم والنشاط اليومي.
 
