Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

لنوم هادئ.. اليكم هذه النصيحة

Lebanon 24
22-12-2025 | 00:13
يظن الكثيرون أن النوم الجيد يبدأ في الدماغ، لكن النوم المريح يبدأ في الواقع من مكان أدنى في الجسم وهو تحديداً الأمعاء. بحسب ما نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert.

ويلعب مجتمع تريليونات الميكروبات التي تعيش في الجهاز الهضمي، والمعروف باسم ميكروبيوم الأمعاء، دوراً هاماً في تنظيم جودة النوم والحالة المزاجية والصحة العامة.

فعندما يكون ميكروبيوم الأمعاء متوازناً وصحياً، يميل النوم إلى أن يكون أفضل. أما عند اضطرابه، فغالباً ما يظهر الأرق واضطرابات النوم وضعف دورات النوم.
العصب المبهم

وتتواصل الأمعاء والدماغ باستمرار عبر محور واحد. وتشمل شبكة الاتصال هذه الأعصاب والهرمونات والإشارات المناعية. إن أشهر جزء في هذا النظام هو العصب المبهم، الذي يعمل كخط اتصال ثنائي الاتجاه ينقل المعلومات بين الأمعاء والدماغ.

ولا يزال الباحثون يدرسون مدى أهمية العصب المبهم للنوم، لكن تشير الأدلة إلى أن زيادة نشاطه تدعم حالة الجهاز العصبي الهادئة وانتظام ضربات القلب وسلاسة الانتقال إلى الراحة. وبسبب هذه العلاقة الوثيقة، تؤثر التغيرات في الأمعاء على كيفية تنظيم الدماغ للتوتر والحالة المزاجية والنوم.
نقل الأمعاء الإشارات إلى الدماغ

وفي هذا الشأن، تشرح دكتورة منال محمد، محاضرة أولى في علم الأحياء الدقيقة الطبية بـ"جامعة وستمنستر"، أن وظيفة ميكروبات الأمعاء تشمل هضم الطعام، بالإضافة إلى إنتاج نواقل عصبية ومستقلبات تؤثر على الهرمونات المرتبطة بالنوم. وتوضح أن المستقلبات هي نواتج كيميائية صغيرة تتكون عندما تحلل الميكروبات الطعام أو تتفاعل مع بعضها البعض.

خلل التوازن الميكروبي

ويمكن للعديد من هذه المركبات أن تؤثر على الالتهاب وإنتاج الهرمونات والساعة البيولوجية للجسم.

فعندما تكون الأمعاء متوازنة، ترسل هذه المواد إشارات هادئة وثابتة تدعم النوم المنتظم. وعندما يختل توازن الميكروبيوم، وهي حالة تُعرف باسم خلل التوازن الميكروبي، يصبح نظام التواصل هذا غير موثوق.
السيروتونين والميلاتونين

كما تنتج الأمعاء العديد من المواد الكيميائية الرئيسية المرتبطة بالنوم. فعلى سبيل المثال، ينظم السيروتونين الحالة المزاجية ويساعد في ضبط دورة النوم والاستيقاظ. يُنتج معظم السيروتونين في الجسم في الأمعاء، وتساعد البكتيريا النافعة في الحفاظ على استقرار إنتاجه.

أما الميلاتونين، الذي يُشعر الجسم بالنعاس ليلاً، فيُنتج في الغدة الصنوبرية وكذلك في جميع أنحاء الجهاز الهضمي. وتُساعد الأمعاء في تحويل السيروتونين إلى ميلاتونين، لذا فإن حالتها تُؤثر بشكل مباشر على كفاءة هذه العملية.

حامض غاما- أمينوبيوتيريك

كما تدعم الأمعاء إنتاج حمض غاما-أمينوبيوتيريك GABA، وهو ناقل عصبي مُهدئ تُنتجه بعض الميكروبات النافعة. ويُهدئ GABA الجهاز العصبي ويُشير إلى أن الجسم في حالة أمان كافية للاسترخاء.

وتُشكل هذه المواد الكيميائية معاً جزءاً من إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي الدورة الداخلية التي تستغرق 24 ساعة والتي تُنظم النوم والشهية والهرمونات ودرجة الحرارة.
البكتيريا الضارة والالتهابات

وعندما تسود البكتيريا الضارة، يُصبح هذا الإيقاع أقل استقراراً، مما يُمكن أن يُسهم في الأرق والقلق قبل النوم وتقطع النوم.

يُعد الالتهاب أيضاً عاملاً رئيسياً آخر يربط بين الأمعاء والنوم. ويحافظ الجهاز الهضمي السليم على استجابة مناعية متوازنة. ويتحقق ذلك من خلال حماية بطانة الأمعاء واستضافة الميكروبات التي تنظم النشاط المناعي وإنتاج مركبات تُهدئ الاستجابات الالتهابية.

وفي حال حدوث خلل في التوازن الميكروبي أو تهيج بطانة الأمعاء نتيجة سوء التغذية، يُمكن أن تتشكل فجوات بين خلايا جدار الأمعاء. وهذا يسمح لجزيئات الالتهاب بالتسرب إلى مجرى الدم، مما يُسبب التهاباً مزمناً منخفض الدرجة.

ومن المعروف أن الالتهاب يُؤثر على تنظيم النوم. فهو يُعطل قدرة الدماغ على تنسيق الانتقالات السلسة بين مراحل النوم، لأن المواد الكيميائية الالتهابية تُؤثر على نفس مناطق الدماغ التي تتحكم في اليقظة والراحة.

وغالباً ما يُعاني الأشخاص المصابون بأمراض الأمعاء الالتهابية من ذلك بطرق عملية للغاية.
