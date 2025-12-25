لتُحسّن صحة الدماغ.. فيتامينات ودهون "ذكية" تصنع الفرق

يؤثر مباشرة على صحة الدماغ ووظائفه، لأن الدماغ يستهلك أكبر قدر من الطاقة بين أعضاء الجسم، ويحتاج إلى عناصر غذائية وفيتامينات تساعد على بناء بنية الخلايا العصبية، ودعم عملها، وتحسين التعلم والتفكير وإنجاز المهام.



كيف تساعد العناصر الغذائية دماغك؟



فيتامينات "ب" مثل حمض الفوليك و"ب12": تدخل في إنتاج مواد كيميائية في الدماغ وتساعد على تحويل الطعام إلى طاقة. نقصها قد يرتبط بـ"تلف الأعصاب" و"طاقة منخفضة" و"النسيان" و"اكتئاب" و"صعوبات التعلم" و"التفكير المضطرب".



فيتامين "هـ": يحمي خلايا الدماغ من التلف. نقصه قد يسبب "ضعف العضلات" و"عدم الاستقرار" و"ضعف التنسيق" و"تلف الأعصاب الحسية".



أحماض "أوميغا 3" الدهنية: تدخل في بناء الخلايا ودعم الجهاز العصبي، وهي مهمة خصوصاً لنمو أدمغة الأطفال. نقصها قد ينعكس سلباً على التعلم على المدى .



مضادات الأكسدة: موجودة في فواكه وخضار، وتساعد في حماية الدماغ وقد تسهم في تحسين الذاكرة وتقليل الالتهابات.



"الكولين": عنصر أساسي من الغذاء يحمي الأعصاب ويدعم إنتاج مواد كيميائية في الدماغ، ونقصه قد يرتبط بـ"مشاكل في الذاكرة".



أنظمة غذائية تُحسّن صحة الدماغ

لا يوجد طعام واحد “سحري”، لكن أنظمة مثل و"داش" و"MIND" ترتبط بعادات مفيدة: "سكر منخفض"، "كحول منخفض"، وأطعمة "قليلة المعالجة". وقد لا يجزم الخبراء بأنها تمنع أمراضاً مثل "الزهايمر"، لكنها تدعم صحة القلب وضغط ، ما قد ينعكس إيجاباً على الدماغ.

ومن أبرز مكوّناتها: "الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة"، "الحبوب الكاملة"، "السمك الدهني"، "الدواجن"، "الفول"، "المكسرات والبذور"، "التوت"، و"زيت الزيتون".



أطعمة محددة مفيدة للدماغ



"السلمون البري" والأسماك الدهنية: غنية بـ"أوميغا 3" الطبيعية.



"بذور الكتان والشيا": تحتوي على "أوميغا 3" وغنية بـ"فيتامين هـ"، ويمكن أيضاً تناول "الجوز" و"اللوز" و"الفستق".



"الأفوكادو": غني بـ"فيتامين هـ" و"فيتامين ج" و"حمض الفوليك" ويعد مصدراً للدهون الصحية.



"التوت الأزرق": غني بالفلافونويدات و"مضادات الأكسدة" وقد يساعد على الذاكرة وتقليل الالتهابات.



"الحبوب الكاملة": مصدر طاقة للدماغ، وغنية بالألياف والفيتامينات، مثل "الأرز البني"، "الشوفان"، "البرغل"، "الكينوا"، و"الأرز البري".



عادات داعمة للدماغ



تجنّب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات لأن السكر قد يسبب "تشوش الذهن" و"الخمول" و"التعب".



عدم شرب الكحول لأن الإفراط قد يرتبط بـ"الاكتئاب" و"القلق" وقد يسبب تلفاً دائماً مع الزمن.



الحفاظ على النشاط البدني لأنه يدعم الوزن الصحي ويقلل مخاطر القلب ويساعد على إنتاج مواد كيميائية تحسن المزاج.



الإقلاع عن التدخين.



الالتزام بالأدوية عند وجود حالات تؤثر على الدماغ.



ممارسة "التأمل الذهني" لتحسين التركيز والهدوء. (webmd)

