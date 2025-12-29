متى تصبح الشامة مقلقة؟

تؤكد الدكتورة أوليسا فيشنيا، أخصائية ، أن عدم تجانس لون الشامة، أو تغير شكلها، أو ظهور حكة أو نزف، قد يشير إلى تدهور الشامة.



ووفقا للدكتورة، معظم الشامات غير ضارة، إلا أن بعض التغيرات قد تشكل خطرا على الصحة، لذلك فإن أي تغير مفاجئ في مظهر الشامة أو الإحساس بها يتطلب استشارة الطبيب فورا.



وتوضح: "تشمل علامات تحول الشامة إلى ورم خبيث تفاوت اللون وظهور بقع لونية مختلفة، من البني والأزرق إلى الفاتح، وحواف غير واضحة، وسطح خشن. وقد يصاحب ذلك نزيف، وتقشر، وحكة. عند ظهور هذه الأعراض، يجب مراجعة أو طبيب أورام جلدية دون تأخير."



وتؤكد الدكتورة فيشنيا على أهمية عدم تجاهل هذه التغيرات، مشيرة إلى أن الجلد غالبا ما يعكس العمليات الداخلية في الجسم. فظهور نشاط مشبوه في الشامة قد لا يرتبط فقط بتغيرات موضعية في الأنسجة، بل قد يكون مؤشرا على مشكلات في وظائف الأعضاء الداخلية.



وتضيف: "يعكس الجلد صحة الجسم بأكمله. فإذا بدأت الشامة فجأة بالتغير، فقد يشير ذلك إلى بدء عملية مرضية في الجسم. لذلك، من المهم ليس فقط فحص الشامة، بل الاهتمام بالصحة العامة، والنظام الغذائي، ونمط الحياة أيضا."



وتؤكد أن التشخيص المبكر يلعب دورا حاسما، إذ أن استشارة الطبيب مبكرا تساعد بعد إجراء الفحوصات اللازمة على تأكيد أو استبعاد خطر الإصابة بالسرطان.



