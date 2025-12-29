تنميل الوجه المفاجئ.. إشارة لا تُهمل

قد يمرّ تنميل الوجه المفاجئ كعرض عابر، لكنه قد يكون أحياناً جرس إنذار لمشكلة عصبية أو وعائية تتطلب تدخلاً سريعاً، خصوصاً إذا ظهر بشكل مفاجئ أو ترافق مع أعراض أخرى.



وبحسب ما نقله "الكونسلتو" عن الدكتور شريف حتة، فإن أبرز الحالات المرتبطة بتنميل الوجه المفاجئ تشمل:



السكتة الدماغية: تنميل أو خدر مفاجئ في جانب واحد من الوجه، خصوصاً إذا ترافق مع صعوبة في الكلام أو ضعف في الذراع أو الساق.



التهاب أو ضغط الأعصاب: مثل التهاب العصب السابع أو ضغط الأعصاب الطرفية بالوجه، وقد يترافق ذلك مع ضعف أو ثقل في عضلات الوجه.



نقص الفيتامينات: لا سيما فيتامين B12 أو المركبة، ما قد يسبب تنميلاً في الوجه والأطراف نتيجة تأثر الأعصاب.



اضطرابات الدموية: ضعف تدفق إلى المخ أو الوجه، نتيجة انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، قد يؤدي إلى الإحساس بالتنميل.



القلق والتوتر الشديد: قد يظهر التنميل خلال نوبات القلق أو التوتر العصبي الحاد، بسبب فرط التنفس أو شد العضلات.



متى يجب التوجه للطوارئ؟

يشدد حتة على ضرورة طلب المساعدة الطبية فوراً إذا كان التنميل:



- مستمراً أو متكرراً من دون سبب واضح



- مصحوباً بـضعف في أحد جانبي الجسم أو اضطراب في الكلام



- مترافقاً مع صداع شديد مفاجئ أو دوار أو فقدان للوعي

