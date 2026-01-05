تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

دراسة: صور الدماغ تتنبأ بالعلاج الأكثر فاعلية لمرضى الاكتئاب

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:31
يُعدّ الاكتئاب الشديد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا وتعقيدًا، ومع توقّعات بأن يصبح الأكثر كلفة وانتشارًا عالميًا بحلول عام 2030، لا يزال اختيار العلاج المناسب لكل مريض تحديًا كبيرًا، خصوصًا أن نحو ثلث المرضى لا يستجيبون لأول مضاد اكتئاب يتلقونه.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن فحوصات الدماغ قد تساهم في إنهاء مرحلة "التجربة والخطأ" في علاج الاكتئاب، عبر التنبؤ المسبق بالعلاج الأكثر فاعلية لكل مريض.

وأجرى باحثون تجربة سريرية على 28 مريضًا بالاكتئاب الشديد، قارنوا خلالها بين دواء "الإسيتالوبرام" وتركيبة عشبية صينية تقليدية تُعرف بـ"يوي جيو". وأظهرت النتائج أن العلاجين خففا أعراض الاكتئاب بدرجات متقاربة، إلا أن الفروق ظهرت على المستوى البيولوجي.

إذ سُجّل ارتفاع ملحوظ في مستويات بروتين BDNF الداعم لصحة الدماغ لدى المرضى الذين تلقوا العلاج العشبي فقط، وهو بروتين يرتبط بتنظيم المزاج ونمو الخلايا العصبية، وغالبًا ما يكون منخفضًا لدى المصابين بالاكتئاب.

كما كشفت صور الرنين المغناطيسي عن أنماط محددة في شبكات الدماغ، خاصة في سماكة القشرة وعمق التلافيف، قادرة على التنبؤ باستجابة المرضى للعلاج العشبي دون غيره. وبرز دور الشبكة البصرية في الدماغ كمؤشر على تحسّن الأعراض وارتفاع BDNF لدى بعض المرضى.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام اعتماد فحوصات الدماغ مستقبلًا كأداة مساعدة لاختيار العلاج الأنسب لكل مريض قبل البدء به، بما يمهّد لطب أكثر تخصيصًا في علاج الاكتئاب، رغم الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد هذه المؤشرات.
