لماذا يزداد خطر مشاكل الهضم لدى مرضى الكلى في المراحل المتقدمة؟

نشرت مجلة Journal of Personalized Medicine دراسة أظهرت وجود علاقة بين شدة مرض الكلى المزمن (CKD) وزيادة خطر الإصابة بشلل المعدة (gastroparesis).



قاد الدراسة الدكتور زياولينغ وانغ من وفريقه، من خلال تحليل رجعي يعتمد على بيانات المرضى الداخليين والخارجيين، لفحص العلاقة بين مرض الكلى المزمن وشلل المعدة.

شملت الدراسة بيانات 3,579,372 مريضًا تم تشخيص شلل المعدة لديهم ضمن العينة الوطنية للمرضى الداخليين، إضافة إلى 6,263,251 مريضًا زاروا العيادات الخارجية وقدموا شكاوى من الغثيان والقيء عبر قاعدة بيانات TriNetX.

وأظهرت النتائج أن معدل انتشار شلل المعدة ارتفع مع تقدم مراحل مرض الكلى المزمن لدى المرضى الداخليين، حيث سجل أعلى احتمال لدى المصابين بمراحل متقدمة مقارنة بالذين لا يعانون من المرض. أما بين مرضى العيادات الخارجية، فقد لوحظ ارتفاع في خطر الإصابة بشلل المعدة، إلا أن نمط الاعتماد على شدة المرض لم يكن ثابتًا.

وباستخدام أسلوب مطابقة عوامل الميل (Propensity Scores) لمحاكاة ظروف التجربة العشوائية في الدراسات الرصدية، بقي الارتباط واضحًا بين مرض الكلى المزمن المتقدم وارتفاع احتمالات الإصابة بشلل المعدة، مع أعلى خطر لدى مرضى الفشل الكلوي في المرحلة النهائية.

وخلص المؤلفون إلى أن شلل المعدة قد يكون أحد المضاعفات غير المعترف بها بشكل كافٍ عند مرضى الكلى المزمن، خصوصًا في المراحل المتقدمة، حيث قد يؤدي تأخر إفراغ المعدة إلى تدهور الحالة التغذوية، وزيادة شدة الأعراض، وتأثير سلبي على التكهن العام لسير المرض. (روسيا اليوم)