تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هو السر وراء شعور الانتعاش بعد تنظيف الأسنان بمعجون النعناع؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1465299-639034563006704562.png
Doc-P-1465299-639034563006704562.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشعر الكثيرون بالانتعاش فور تنظيف أسنانهم، لكن السبب وراء هذا الإحساس يعود إلى مركب طبيعي في معجون الأسنان.
ويكمن السر في المنثول، المركب الطبيعي المستخلص من نبات النعناع. فعند استخدام معجون الأسنان، ينشط المنثول مستقبلات TRPM8 في الفم، وهي المستقبلات نفسها المسؤولة عن الإحساس بالبرودة.

ويخدع المنثول دماغك ليشعر بالبرودة، بطريقة مشابهة للفلفل الحار الذي يجعل الدماغ يشعر بالحرارة. ويحدث ذلك عبر ارتباط المنثول بالمستقبلات وتغيير شكلها، ما يسمح بدخول أيونات الكالسيوم وإرسال إشارة دماغية تُفسر على أنها إحساس بالبرودة.

وعند شرب الماء أو استنشاق الهواء، ينتشر المنثول في الفم وينشّط المزيد من المستقبلات، فيكون الشعور بالسوائل والهواء البارد أكثر برودة مما هي عليه فعليا.
استخدامات المنثول في المنتجات
تستفيد الشركات من تأثير المنثول لإضافة شعور بالانتعاش والبرودة:

في معجون الأسنان والعلكة، ليشعر المستخدم بالنظافة والانتعاش.

في أقراص السعال، ليشعر بانفتاح مجاري الهواء دون إزالة الاحتقان فعليا.

في الكريمات الموضعية لتخفيف الألم، عبر نفس مستقبلات البرودة، حيث يقلل الإحساس بالألم عن طريق تنشيط مستقبلات الألم بشكل مؤقت ثم تقليل حساسيتها.

وأظهرت الدراسات أن المنثول الموضعي يمكن أن يكون علاجا فعالا لآلام العضلات والألم العصبي المرتبط بعلاج السرطان والصداع النصفي.

التقرير من إعداد كريستوفر ستيفنز، أستاذ مشارك في علوم الرياضة والتمارين الرياضية، جامعة ساوثرن كروس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يصبح مذاق عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا السر وراء طرح سامسونج لهاتف "Galaxy Z TriFold" في أسواق محدودة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأم السر الخفي وراء تفوق طفلها…
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بدون مجهود يدوي.. فرشاة روبوتية جديدة لتنظيف الأسنان تلقائياً
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستوفر ستيفنز

المستقبل

جون الن

الكريم

الرياض

كريستو

رياضي

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-01-08
Lebanon24
23:00 | 2026-01-07
Lebanon24
16:42 | 2026-01-07
Lebanon24
14:37 | 2026-01-07
Lebanon24
12:28 | 2026-01-07
Lebanon24
10:44 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24