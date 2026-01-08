ما هو السر وراء شعور الانتعاش بعد تنظيف الأسنان بمعجون النعناع؟

يشعر الكثيرون بالانتعاش فور تنظيف أسنانهم، لكن السبب وراء هذا الإحساس يعود إلى مركب طبيعي في معجون الأسنان.

ويكمن السر في المنثول، المركب الطبيعي المستخلص من نبات النعناع. فعند استخدام معجون الأسنان، ينشط المنثول مستقبلات TRPM8 في الفم، وهي المستقبلات نفسها المسؤولة عن الإحساس بالبرودة.



ويخدع المنثول دماغك ليشعر بالبرودة، بطريقة مشابهة للفلفل الحار الذي يجعل الدماغ يشعر بالحرارة. ويحدث ذلك عبر ارتباط المنثول بالمستقبلات وتغيير شكلها، ما يسمح بدخول أيونات الكالسيوم وإرسال إشارة دماغية تُفسر على أنها إحساس بالبرودة.



وعند شرب الماء أو استنشاق الهواء، ينتشر المنثول في الفم وينشّط المزيد من المستقبلات، فيكون الشعور بالسوائل والهواء البارد أكثر برودة مما هي عليه فعليا.

استخدامات المنثول في المنتجات

تستفيد الشركات من تأثير المنثول لإضافة شعور بالانتعاش والبرودة:



في معجون الأسنان والعلكة، ليشعر المستخدم بالنظافة والانتعاش.



في أقراص السعال، ليشعر بانفتاح مجاري الهواء دون إزالة الاحتقان فعليا.



في الكريمات الموضعية لتخفيف الألم، عبر نفس مستقبلات البرودة، حيث يقلل الإحساس بالألم عن طريق تنشيط مستقبلات الألم بشكل مؤقت ثم تقليل حساسيتها.



وأظهرت الدراسات أن المنثول الموضعي يمكن أن يكون علاجا فعالا لآلام العضلات والألم العصبي المرتبط بعلاج السرطان والصداع النصفي.



التقرير من إعداد ، أستاذ مشارك في علوم الرياضة والتمارين الرياضية، جامعة ساوثرن كروس.