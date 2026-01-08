النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة

النوم الجيد ليس رفاهية، بل ضرورة لصحة الجسم والعقل. يساعد النوم الكافي على تجديد الطاقة، وتحسين التركيز، وتعزيز المزاج. كما يقوي الجهاز المناعي ويساعد الجسم على إصلاح الخلايا والأنسجة.



لتحقيق نوم صحي:



حاول الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يوميًا.



ابتعد عن الشاشات قبل النوم لمدة ساعة على الأقل.



اجعل غرفة النوم هادئة ومظلمة ودرجة حرارتها مناسبة.



تجنب تناول الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة.



النوم الجيد يعزز نشاطك خلال النهار ويقلل من التوتر، ويعتبر خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.

